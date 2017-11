Campeonato Nacional Fútbol Femenino Sub 11 y Sub 13 en Nueva Helvecia

El próximo domingo 25 de agosto se llevarán a cabo en el predio de baby fútbol del Club Nacional de Futbol de Nueva Helvecia, seis partidos de carácter definitorios para lo que es el Torneo Apertura de Fútbol Femenino a nivel nacional.

La agenda de los mismos es la siguiente:

Hora 11 Nacional de Nueva Helvecia – Liga Floridense Sub 13 SEMIFINAL COPA LIBERTADORES

Hora 11 Nacional de San José – Colón Rojo (Montevideo) Sub 13 SEMIFINAL COPA LIBERTADORES

Hora 12 City Park (Ciudad de la Costa) – Nacional de San José Sub 11 FINAL COPA LIBERTADORES

Hora 12 Cerro Oriental (Carmelo) – Nuevo Paysandú (Paysandú) Sub 13 FINAL COPA SUDAMERICANA

Hora 13 Partido por Tercer puesto entre perdedores de los dos primeros encuentros

Hora 13 Partido Final entre los ganadores de los dos primeros encuentros

Por cualquier consulta o inquietud dirigirse al 099415060.