Ricardo Planchón manifestó que se realizarán mejoras al plan que se sigue llamando pasantías

El Director de Desarrollo Humano y Juventud de la Imc trasmitió que se realizarán varias mejoras al plan que se siguen llamando pasantías pero que ya viene mejorando y lo seguiremos haciendo, Planchon ha dado directivas para que en cada dependencia municipal se adapte el horario de trabajo con su horario de estudio de cada joven, lo que se busca es ayudar a los jóvenes que yo los llamaría Si – Si que estudian y trabajan ya que no queremos que ninguno deje de estudiar y capacitarse, este es el Primer cambio, después de hará un seguimiento de cada uno de los jóvenes con capacidades diferentes por parte de nuestro equipo de Psicología y Asistentes sociales para ayudar a que se sientan uno más sin diferencias para lo cual se comenzará ahora en Enero con esta mejora, además trataremos de entrevistarnos con las cámaras y Centros Comerciales para que se sumen a este programa donde durante 6 meses la Dirección de Desarrollo Humano y Juventud se hace cargo del salario y de los aportes al BPS y BSE, luego si ese joven es lo que necesita esa Empresa queda trabajando en forma estable, esto es muy bueno para ambas partes ya que no queremos más empleados públicos sino queremos con este programa formar, capacitar y educar a nuestros jóvenes y que sepan que tienen derechos y oportunidades pero también deberes y obligaciones de cumplir un horario y de aprovechar la oportunidad que la sociedad del Departamento les brinda con este primer trabajo, Planchon indicó además que se reunirá con Empresas en Montevideo y Profesionales nacidos en nuestro Departamento y que hoy están radicados en Montevideo para que se sumen y poder darle una oportunidad de trabajo de 4 horas como jornada a los jóvenes que estudian en Montevideo y la primera experiencia la haremos con los jóvenes del Hogar Estudiantil que nuestra Dirección tiene en Montevideo, así mismo explicó “la experiencia sería de esta manera un joven que estudie medicina podrá trabajar 4 horas en una clínica o consultorio de algún Médico residente en Montevideo que fuera oriundo de Colonia esto es muy bueno para el joven, para el profesional y para la sociedad, esta es la tercer mejora que queremos aplicar, además a partir de marzo nos reuniremos con las Sociedades de Fomento y Coperativas Rurales para extender este programa a las zonas rurales ya que nada ganamos metiendo un joven en un puesto público si nació en campaña y si estudio en la escuela de Lecheria es así que buscaremos que la primera experiencia de trabajo la realize en un establecimiento rural y consiga un trabajo estable en lo que conoce”.

Estos programas que implementaremos es enseñarle a los jóvenes que la Dirección de Desarrollo Humano Y Juventud de Colonia no le dará nada a cambio de nada, no es un plan social sin contraprestación, es una agenda de derechos y oportunidades que antes no existían y que nosotros implementaremos a cambio de deberes y obligaciones por parte de los jóvenes de cumplir una jornada de 4 horas de trabajo y tiene compromisos de llegar en hora y desempeñarse bien ,buscamos capacitarlos y educarlos

en principios y valores en una sociedad donde hoy parece que estos valores se quieren destruir y donde nosotros en el Departamento de Colonia queremos apostar, finalizó el Director de Desarrollo Humano y Juventud.