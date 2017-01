Colonia – Un verano a todo basquetbol: pica, pica “la naranja”

Con la grata noticia de que este año serán 6 los equipos (Aston Birra, Mostro, Arachanes, Agropecuaria Colonia, El Morgan Team y Ancla2 ) se procedió al sorteo del Fixture del mismo.

El torneo dará comienzo el Jueves 2 de Febrero a las 19 hs, con el enfrentamiento entre Ancla2 vs Aston Birra; a segunda hora El Morgan Team vs Arachanes; y a última hora Mostró vs Agropecuaria Colonia. Es de destacar que serán fechas con tres partidos, por eso desde tempranito tendremos basket en nuestra querida Plaza de Deportes de Colonia. La entrada será totalmente gratuita, teniendo a modo de colaboración tickets para participar de sorteos sorpresas todas las noches.

Estamos muy contentos; el Torneo de Basket de Verano “Don Jose Emilio Berger Galván” ya está en las gateras.