Prórrogas en BPS: US$ 27,8 millones,… quien paga?

Seguramente Juan Pueblo – De acuerdo a la información oficial que recibió el senador Pablo Mieres, entre enero de 2010 y agosto de 2016 se cuantificaron en el BPS 28.036 trabajadores “con prórrogas del seguro”, de un total de 751.174 subsidiados por desempleo (la cifra no contabiliza personas únicas sino beneficios extendidos); tal pudo saberse a través de los distintos medios de prensa en declaraciones que realizaron algunos legisladores que de alguna manera manifestaron la intención de “poner coto” a una medida que sin dudas marca una erogación importante en pesos.

De esos beneficios prorrogados cerca del 10% perteneció a trabajadores de la empresa Pluna. Según los datos del BPS, en 2012 se le extendió el beneficio de seguro de desempleo a 412 trabajadores de Pluna, en 2013 la prestación fue prorrogada en 751 casos –se contabiliza por trabajador por semestre–, en 2014 fueron 685, en 2015 a 333, mientras que en 2016, el año que operó Alas Uruguay ningún trabajador se vio beneficiado por la extensión del seguro de desempleo. Los pedidos del gobierno con el objetivo de ayudar a trabajadores de empresas en problemas tienen un costo económico para el Estado que el Senado aprueba cada vez que extiende los plazos del seguro; según El Observador.

Según cifras oficiales, las prórrogas por subsidio por desempleo costaron US$ 27,8 millones entre 2010 y 2016. En el año 2010 el subsidio de desempleo implicó al organismo una erogación de US$ 3,9 millones. Bajó en 2011 a US$ 2,2 millones; en 2012 el subsidio por prórrogas de desempleo fue US$ 4,9 millones; al año siguiente fue de US$ 3,9 millones y en 2014, US$ 3 millones. Con el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, los pagos por extensiones crecieron: US$ 5,1 millones en 2015 y US$ 4,8 millones a

octubre de 2016.