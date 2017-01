Ricardo Planchón informó sobre 3 programas que la cartera que él dirige plasmará en el año 2017

El Director de Desarrollo Humano y Juventud del Gobierno Departamental de Colonia Ricardo Planchon Geymonat informó sobre 3 programas que la cartera que él dirige llevará adelante en el año 2017 y que hará posible que cientos de adolescentes y jóvenes de las distintas ciudades del Departamento y de zonas rurales puedan acceder a estudiar mediante becas de traslado hasta los centros de enseñanza y de Transporte en camionetas desde zonas rurales donde no existen líneas de ómnibus que los puedan trasladar, Ricardo Planchon informó que el primer programa es para niños, adolescentes y jóvenes de las distintas localidades urbanas del Departamento de Colonia y es un subsidio de gran parte del costo del abono o de los pasajes hacia

los centros de enseñanza, el segundo programa se denomina “Colonia te lleva a estudiar “y está dirigido a niños adolescentes y jóvenes que viven en las zonas rurales más alejadas hacia los centros de enseñanza y para ello la Dirección de Desarrollo Humano y Juventud alquilará camionetas para poder trasladarlos en todo el Departamento y eso les permitirá poder concurrir ya qué hay un montón de lugares donde no hay líneas de ómnibus y ninguna otra forma de poder asistir, además la camioneta los traslada desde el medio rural y los espera para que los niños y adolescentes no queden en la vía pública esperando así los padres saben que sus hijos estarán cuidados.

La Dirección de Desarrollo Humano y Juventud durante los meses de Enero y Febrero estarán abocados para llegar a que en Marzo este todo preparado para que se puedan implementar los mismos.

El periodo de inscripción es desde el 1 ero de Febrero al 24 de Febrero en todas las Juntas locales y oficinas de la Intendencia de Colonia o en la Dirección de Desarrollo Humano y Juventud en la Av. Artigas 327 de Colonia del Sacramento.

Ricardo Planchon Geymonat adelantó que se hará la inversión más grande en toda su historia ya qué hay cientos de familias que han perdido su trabajo por ejemplo en Nueva Helvecia con Ecolat o en Juan Lacaze recientemente con Fanapel, además hay cientos de trabajadores en seguro de paro en todo el Departamento de Colonia y debemos en nuestra área ayudar a esas familias

para que sus hijos puedan concurrir a estudiar. Por último Planchon Geymonat adelantó que a estos 2 programas de inclusión social y de oportunidades para las familias se suma un 3ero programa que ayudará a todos los niños con capacidades diferentes o dificultades motrices a concurrir a los centros de enseñanzas y escuelas especiales y para ello deben llamar a los tel 4522 6250 o 4522 5336 de la Dirección de Desarrollo Humano y Juventud durante el mes de Febrero.