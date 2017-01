Una imágen que se repite en la zona: para “abrir los ganchos”

No para generar alarma pública; pero si “una alerta amarilla social” -para tomar severas precauciones- en lo que hace a una zona este del departamento de Colonia (Nueva Helvecia – Valdense – Costa del Inmigrante) que viene siendo azotada -y no es un sensación- por severos incidentes en materia de robos, y hoy día ya no de los llamados “comunes”.

Días pasados una Automotora de la ciudad de Nueva Helvecia se vió vulnerada y al estilo de las mejores películas “los amigos de lo ajeno” sustrajeron dos vehículos destrozando el local en su retirada; una ola de robos en las playas, también en Valdense se sumaron a los datos estos días; algunos aclarados, otros no, en la imágen podemos apreciar lo sucedido en los últimas horas en un comercio céntrico del Municipio helvético, donde nuevamente de manera violenta y ante la rotura de

vidriera del frente se suscita otro hecho desgraciado en lo referente a la crónica policial.

Los datos oficiales parecen querer hacernos ver o contar otra cosa; pero la realidad no da lugar a dudas que aquí al menos en esta “micro-región” no vamos bien; y las cifras son altamente negativas en el saldo de la ciudadanía.

Si alguno quiere mirar para el otro lado, hacer caso omiso, quitarle trascendencia a estos eventos delictivos -pueden hacer lo que les plazca- no los vamos a aplaudir, sino sí; exigirles las máximas garantías que tiene un ciudadano en cuanto al derecho a ser “salvaguardado”, cuidado, protegido, por aquellos a quienes corresponde; y aquí la injerencia no comienza por el funcionario policial común. Por eso lo del principio …”para abrir los ganchos”.