Viana fue contundente: nuevo Código del P. Penal nos lleva a impunidad absoluta

Viana: nuevo Código del Proceso Penal nos lleva a impunidad absoluta – Este viernes estuvo el fiscal, Enrique Viana en La Mañana de El Espectador. En entrevista con Martín González, en referencia al Código de Proceso Penal nuevo, dijo: “Cuando los cambios están motivados en aspectos políticos, se tiene que tener desconfianza”, y agregó: “Es un paso tremendo, un paso mal dado que nos lleva a una impunidad absoluta”.

En relación a su traslado de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de 3º turno, Viana en La Mañana de El Espectador dijo: “Los fiscales deberíamos estar acostumbrados a trabajar en cualquiera de las materias, el problema es cuando a uno lo trasladan violando la independencia, por cómo venía actuando y por qué causas venía defendiendo”.

“Cuando a uno lo trasladan por esas razones, en efecto, es molesto y provoca siempre que uno esté en guardia frente a todas éstas cuestiones”, aseveró.

“A mí cuando me notificaron ese traslado, me lo notificaron poco menos por la puerta de servicio. Por una oficina administrativa que generalmente lo que notifica es la proveeduría de materiales. Eso es para que vea usted cómo se manejan las relaciones dentro de la Fiscalía General”, sostuvo Viana.

En alusión a su tarea actual, aseguró: “Yo las llamo Fiscalías dedicadas a los delitos de miseria y delitos de pobreza”.

“Lamentablemente tenemos hoy una categorización muy clara entre los delitos de cuello blanco y los delitos de la calle, los delitos originados básicamente en los niveles de pobreza que están insertos en el país”, señaló el fiscal.

Por otra parte, explicó que su tarea no es grata. “Uno todos los días observa los niveles de pobreza, carencias en materia educativa y alimentaria. No es una tarea grata”, indicó.

A su vez, el fiscal Viana, dijo: “Al mismo tiempo se observa que para los delitos de las alturas, los delitos de los gobernantes y grandes empresarios se siguen criterios muy distintos y eso también fastidia”.

“La vara de la Justicia es distinta según el nivel económico de la persona y se ha creado una Justicia especializada para que esto sea así. Eso es un aspecto que para quienes realmente creemos todavía en la República y en el principio de igualdad ante la ley, es una situación molesta indudablemente”, aseguró.

Con respecto al Código de Proceso Penal nuevo que comenzará a regir este año, Viana dijo: “Se acaba de crear un sistema de criminalidad general”, y explicó que eso quiere decir que no hay sistemas individuales. “No hay independencia de cada uno de los fiscales de ejercer la función”, remarcó. Por otra parte, informó que algunos puntos de este nuevo Código de Proceso Penal, suponen un monopolio de la Fiscalía General para decidir qué se investiga y qué no. “Supone que el Gobierno de turno decide quien va preso y quien no va preso en el Uruguay, con lo cual el Poder Judicial dejaría de ser realmente un Poder”, señaló.

“Acá en Uruguay vamos a eliminar el poder de investigar de los jueces”, afirmó.

Viana manifestó por otra parte, su idea de que hoy es necesario tener un Poder Judicial fuerte y añadió: “Vamos en un sentido totalmente contrario a eso, vamos a un Poder Judicial débil”.

Con respecto a la instalación de la nueva planta de UPM en nuestro país, dijo: “Poco menos le estamos vendiendo una alfombra roja para que se vengan a instalar, de forma desesperada”.

“Si estamos dispuestos a que el país se endeude para ponerle un tren a este fenómeno de ‘Botnia 2 o 3’, las cuestiones ambientales no tienen ninguna posibilidad de imponerse o establecerse de ninguna manera”, opinó Viana.

“La Dinama es un mecanismo por el cual se otorgan patentes para contaminar”, finalizó.

Entrevista: Martín González – La Mañana de El Espectador