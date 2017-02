Comisión de la Costa del Inmigrante: a puro logros

Luego de largas gestiones de la Comisión de la Costa del Inmigrante se lograron dos marineros para nuestras playas. En dos semanas inauguraremos el nuevo Destacamento de acuerdo a lo que informó el Sub Prefecto(I) de Juan Lacaze Sr Johon Silva al Presidente de la Comisión, al cual se le adosará un contenedor más más pequeño detrás, a los efectos de colocar embarcaciones, etc. Para la inauguración, solicitamos la presencia de vecinos a los efectos de gestionar ante las Autoridades Municipales presentes, la demarcación de una zona para deportes(fútbol, vóleibol, ciclismo, etc) y la cartelería correspondiente.

En otro orden de gestiones, se solicitó el arreglo de Ruta 52 (respondida répidamente cuando se hiciera tal pedido el 18 de octubre de 2016) en cuanto a pozos y banquinas rotas por el intenso tránsito.

Además se están gestionando guardavidas para la próxima temporada, para lo cual se está solicitando el apoyo de Representantes Nacionales, Alcaldes y Ediles.

En Santa Regina, ya terminados los SSHH, se inició la construcción de Destacamento Policial por parte de los vecinos y la presencia de dos compañeros de la Comisión de la Costa.