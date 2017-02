Se le acabó la nafta: terminó en prisión

PROCESAMIENTO CON PRISION – Nueva Helvecia

El día 1º del corriente, Justicia letrada de Rosario dispuso el procesamiento con prisión de R.N.G.P., COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE POR UN DELITO DE HURTO ESPECIALEMTE AGRAVADO, siendo conducido a la Unidad de Internación para Personas Privadas de la Libertad Nº14, “Piedra de los Indios”.

Dicho procesamiento se enmarca en las actuaciones realizadas por personal de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial II, en referencia al faltante de vehículos en una automotora en la ciudad de Nueva Helvecia.

SINIESTRO DE TRÁNSITO – Colonia

El día 1º del mes en curso, hora 10:00 en calle General Flores y Luis Fernández por causas que se tratan de establecer entraron en colisión moto marca YUMBO, color gris, conducida por E.I.Z.B. de 54 años, y moto marca YUMBO, de color negra, conducida por M.R.C., de 23 años. Al lugar concurrió personal de emergencia médica asistiendo y trasladando a E.I.Z.B. al sanatorio Camec siendo certificada “POLITRAUMATIZADA GRAVE TEC GRAVE”. Trabajo en el hecho personal de la Seccional 1era., y de Policía Científica, intervino en el hecho Justicia Letrada de Colonia.

FALTANTE DE MOTO – Colonia

El dia 1º del mes en curso, hora 23:10 se presento en Seccional 1era. un ciudadano denunciando el faltante de la moto marca Vital Mat. LBJ 949, de color negra, la que dejo estacionada en calle Intendente Suarez. Se viene investigando el hecho.

SINIESTRO DE TRÁNSITO – Tarariras

El día 1º del mes en curso, hora 12:45 en calles Roosevelt y General Artigas por causas que se tratan de establecer entraron en colisión auto marca RENALUT, de color blanco conducido por W.A.C.M., de 51 años y la moto marca BACCIO, de color negra, conducida por E.A.T.P., 44 años. Al lugar concurrió personal de emergencia médica asistiendo y trasladando al Sanatorio Camec al motociclista quien fue certificado “POLITRAUMATIZADO, TEC S/PC, MULTIPLES LESIONES EROSIONES, POSIBLE FRACTURA DE TOBILLO”.

Trabajo en el hecho personal de la Seccional Decimocuarta, intervino Justicia de Paz.

SINIESTRO DE TRANSITO – Nueva Helvecia

El día 1º del mes en curso, próximo a la hora 13:30 en calle Rodó y Avenida Federico Guilomen por causas que se tratan de establecer entraron en colisión camioneta marca TOYOTA, modelo HILUX, color negra, conducida por M.R.H., argentino, quien llevaba como acompañante a L.M.D.R. Arg, 56 años y tres personas menores de edad, y la moto marca BACCIO, modelo Px 110, conducida por R.A.V.H., de 19 años. Al lugar concurrió personal de emergencia médica asistiendo y trasladando al motociclista el que fue certificado “…… NO PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO. NO ALIENTO ALCOHÓLICO. EX. FISICO REVELA HERIDA EN COLGAJO EN LA RODILLA DERECHA….”. Trabajó en el hecho personal de la seccional Quinta, intervino Justicia de Paz.

SINIESTRO DE TRANSITO FATAL – Ombúes de Lavalle

El día 1º del mes en curso, hora 15:00 en la intersección de Ruta 21 y Ruta 55 por causas que se tratan de establecer entraron en colisión un camión marca FOTÓN conducido por M.C.G.C., de 53 años de edad, y un auto conducido por un masculino. Al lugar concurrió personal de emergencia médica asistiendo y certificando en el lugar el fallecimiento del conductor del auto, tratándose de Mauro José FRIPP CARRO, Otal, de 87 años. Se hizo presente Dra. Juez Letrado ARZUAGA, Juez de Paz Dr. ASSIR, Fiscal CHARGONIA, médico Forense Ignacio ARISTIA y personal del comando de la Jefatura de Policía de Colonia. Trabajo en el hecho personal de la Seccional 9na. y 12da., BEPRA , Bomberos y personal de Policía Científica.

JEFATURA DE POLICÍA DE COLONIA – COMUNICADO DE PRENSA Nº 037/2017