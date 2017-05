Diputada Reisch: pide conocer situación de refugiados

La diputada Reisch quiere conocer la situación de los seis ex prisioneros de Guantánamo.

Nibia Reisch se mostró interesada en conocer la situación de los seis prisioneros detenidos en la base estadounidense en Guantánamo que arribaron en calidad de refugiados a Uruguay en diciembre de 2014 y de cuyas vidas poco se conoce en la actualidad, y en particular del dinero que el Estado les brinda mensualmente.

Para la legisladora del Partido Colorado, “el tiempo mostró claramente que la idea de traer presos de Guantánamo fue un error, porque se convirtieron en los peores publicistas de Uruguay, al punto que Jihad Diyab advirtió a sus compañeros presos que no vinieran a Uruguay porque es preferible la cárcel a vivir en Montevideo, y porque el gobierno no cumplía con sus promesas”.

Los seis ex detenidos llegaron a Montevideo por una gestión del ex presidente José Mujica, quien aseguró en Córdoba que “ser presidente no es fácil y las negociaciones internacionales menos. Yo para venderle unos kilos de naranja a Estados Unidos me tuve que bancar a cinco locos de Guantánamo”.

Según la legisladora, “Mujica ya no es presidente, el Premio Nobel de la Paz se esfumó, las naranjas se vendieron y a los ex presos los estamos bancando entre todos los uruguayos. No puede ser, que mientras en nuestro país el 70% de los jubilados y más de 600.000 trabajadores ganan menos de $ 20.000 mensuales, y en algunos casos mucho menos, los uruguayos sigamos bancando a los ex presos. Mujica y todo el Frente Amplio se deben hacer cargo de sus acciones y buscar un punto final a esta situación.”

“Según trascendidos de prensa, al ex preso Jihad Diyab el Gobierno, con la plata de todos los uruguayos, le alquiló un apartamento de 4 dormitorios y dos baños en pleno centro de Montevideo. Esto es una burla para los muchos compatriotas que la están pasando muy mal y no reciben ayuda”, aseveró la diputada.

Hoy, poco se sabe de ellos y en particular de las partidas de dinero que reciben del Estado, por lo que la legisladora colorada remitió un Pedido de Informes al Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer su situación.

Reisch recordó que “a través del Comunicado 69/2014 del 7 de diciembre de 2014, la Cancillería informó que el gobierno uruguayo recibiría a los seis refugiados, fundamentando tal decisión en su más estricto apego a las normas de protección internacional humanitaria, de acuerdo a su solicitud de refugio”.

A dos años de la adopción de dicha medida por el anterior gobierno, y luego de diversas situaciones acontecidas con dichas personas, la diputada solicitó que la Cancillería “informe cuál es la situación actual de los seis ex presos de Guantánamo (Adnan Anham, Ali Hussain Shaabaan, Omar Mahmoud Faraj, Abdul Bin Mohammed Abis Ourgy, Mohammed Tahanmatan y Jihad Diyab), ingresados en carácter de refugiados al país”.

En particular, la parlamentaria solicitó conocer:

1. Cuál es la ayuda que cada uno de los refugiados recibe actualmente del gobierno uruguayo (especificar para cada persona monto en dinero y periodicidad de pago; asistencia sanitaria; educación; vivienda u otro tipo de ayuda o asistencia) y si alguno de ellos ha logrado insertarse en el mercado laboral;

2. Cuál es el actual estado de salud de Jihad Diyab y si éste ha avanzado en su proceso de adaptación (se solicita saber si existe evaluación o informe en tal sentido por parte de la persona o entidad que colabora con él y hace su seguimiento); cuál es su domicilio actual y si el mismo recibe una ayuda diferente al resto de los refugiados.

3. Cuál es la situación procesal del sirio y del tunecino acusado y procesado por violencia doméstica.

4. De no ser la Cancillería, en el marco de la Comisión de Refugiados (CORE), quién pueda brindar toda la información solicitada, se nos indique cuál es el organismo competente.