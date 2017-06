Comisión de la Costa del Inmigrante: paso a paso y concretando

1) Llamado a los vecinos de Calle Colibrí de Playa Azul-Por gestiones de nuestra Comisión frente a Electrotecnia de Colonia, se resolvió colocar luces a mercurio en esa calle Se necesitan 500 m de cable 3 x 25, 7 focos, 7 brazos y 7 lámparas. El miércoles 5 de julio desde las 19 y 30 hs en el Salón Cultural “M.Gimeno” del Club Britópolis sesionará nuestra Comisión y esperamos la presencia de los vecinos interesados en colaborar con una

nueva obra comunitaria.

2) Enviados a nuestro pedido desde el Municipio de C.Valdense se recibieron recipientes para almacenar pilas, los cuales fueron distribuidos en lugares estratégicos de nuestras playas.

3) El próximo domingo 9 de Julio homenajearemos al Dr E.Viana propulsor principal para la eliminación progresiva (ya iniciada) de la Escollera Cufré. Esperamos la presencia masiva de vecinos.

4)La Comisión de la Costa del Inmigrante(nombre oficial de las playas del Este de Colonia) sigue recibiendo grupos de vecinos en sus reuniones de los miércoles, pero no está llamando a ninguna reunión para constituir algo que ya está constituído.Y cuyos logros están a la vista: la gestión y logro del asfaltado Los Pinos-Brisas; el acuerdo ASSE, Amec, Hosp.Evangélico para la Policlínica de Fomento, la rotonda de Ruta Nº 51 y camino a Chicotorino, etc., etc.