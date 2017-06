Fue, es y será: no estamo solos, hay quien dice “ser” y hay “marionetas”

COLUMNA POLÍTICA – Trump y Sendic y una perspectiva en común: la culpa es de los periodistas.

No se trata ni siquiera, por supuesto, de algo novedoso u original. Ha existido siempre. Y quienes hoy se sienten agraviados, en el pasado festejaban cuando los medios titulaban con acusaciones o procesamientos de miembros de otros partidos, quienes a su vez cuestionaban las coberturas periodísticas.

En el norte de América, allá en Washington DC, el presidente Trump sueña con los medios y los periodistas, a los que atribuye todas las culpas de sus desastres.

Acá en el sur, en esta lejana Montevideo, el vicepresidente Raúl Sendic, su entorno y algunos otros protagonistas del oficialismo, hacen exactamente lo mismo: la prensa y los periodistas son los culpables de todo lo que le pasa al líder de la 711. Y de paso, a los gobiernos de izquierda y a los que se suponen de izquierda de la región.

En el caso de Trump, la culpable es la prensa liberal, “de izquierda”; en Uruguay, es la conspiración de los medios de “derecha”.

En los dos casos existe un punto de vista en común que implica un profundo desprecio por el periodismo y lo que es peor, por los periodistas, a quienes se trata como si fueran meras marionetas, sin pensamiento propio, sin iniciativa y sin alma, esperando las 24 horas que vengan los dueños de los medios, para darles las instrucciones que responden a una gran conspiración. Un despreciable absurdo.

La amplísima mayoría de los periodistas profesionales, son hombres y mujeres que trabajan -en distintas condiciones y con diferente preparación- tratando de hacer lo mejor posible: buscan noticias, información, entrevistas, investigan.

Pero, claro, lo más fácil es siempre echarle la culpa a los demás y en general se carga contra medios y periodistas y si no se los puede controlar, se los trata de descalificar. Cuanto más difícil es explicar las cosas, mayores son los señalamientos a los periodistas y la presión sobre los mismos.

Es más, no pocas veces alentaban la información e incluso en alguna ocasión, con datos falsos. Y eso en lo local, pero se pueden recordar las calumnias, insultos y presiones que recibieron los periodistas del caso Watergate en Estados Unidos, por mencionar un ejemplo paradigmático.

PRESO DE SUS PALABRAS

Este nuevo debate surge a partir de las acusaciones que realizaron las lista 711 y el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, por la divulgación de los gastos de Sendic con sus tarjetas corporativas. Las investigaciones pertinentes y la Justicia determinarán si hubo o no irregularidades o delitos.

Aunque también están en juego aspectos éticos muy importante . ¿Es mucho o poco lo gastado? Lo dirá la información oficial que vaya apareciendo.

El caso puntual, abrió uno más amplio, que involucra a los gastos de otros directores de distintos partidos en sus gestiones en empresas públicas.

Parece claro que Sendic está muy mal asesorado y una vez más salió a defenderse demasiado temprano y fuera de tiempo, quedando preso de sus propias afirmaciones.

¿Por qué? Porque apenas se conoció la noticia de Búsqueda, de que había gastado con una de sus tarjetas 29 mil pesos y 3420 dólares en rubros muy variados como joyería, libros, Free Shop o la tienda Divino, Sendic se defendió diciendo que no era mucho y que eran gastos vinculados a su trabajo.

”Fueron muchos años en la empresa y no estamos en condiciones de ensuciarnos por 29.000 pesos”. Pero Sendic ignoraba que muy poco después, se daría otra cifra muy superior en el programa Así nos va de Carve: 538.973 pesos y 38.325 dólares.

Los uruguayos, por supuesto, están a tiempo de saber las razones de los gastos, a la espera de la información detallada que debería estar en ANCAP.

HECHOS, SOLO HECHOS

La lista 711 y Miranda han acusado a los medios. Pero, sin embargo ha existido una sucesión de hechos, que están más allá de cualquier opinión. Sólo para mencionar algunos de esos hechos:

¿Que culpa tienen los medios de que un vicepresidente de la República haya llegado a su cargo diciendo que tenía un título de licenciado que no existía?

¿Qué culpa tienen los medios de una gestión que puso al borde de la bancarrota a una empresa monopólica como ANCAP?

¿Qué responsabilidad tienen los periodistas de que se haya gastado que en una fiesta directamente supervisada por Sendic las escandalosa cifra de 360 mil dólares?

¿Qué responsabilidad tienen los periodistas en los contratos de publicidad y otros asuntos de la gestión que se investigan? ¿Y ahora que culpa tienen sobre los gastos con las tarjetas corporativas?

Son hechos. Y claro, su investigación y divulgación por parte de los periodistas hacen posible que la gente los conozca. Esa es su función. Salvo que se pretenda una prensa amordazada, alineada con el gobierno, cómplice, como ocurre en los regímenes totalitarios.

Sendic, según se ha informado, está dispuesto a concurrir al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, a explicar los gastos. Debería ir por supuesto, con una detallada lista que explique lo ocurrido, para que se discuta a fondo y no se utilice al Frente Amplio como un paraguas que cubra cualquier cosa. Para empezar, por el bien de la propia coalición de izquierdas.

El antecedente no es muy alentador. En marzo de 2016 el Plenario del Frente Amplio, apoyó de modo contundente a Sendic por el tema del título que no existía y culpó otra vez a los medios y a la derecha. Un latiguillo tan gastado, en el que cada vez cree menos gente, incluso en la propia izquierda.

Como se ve, desde perspectivas diferentes, no hay diferencias entre los papeles que atribuyen Trump y Sendic a los periodistas. La reiteración de argumentos agotados, en todo caso, termina afectando a quienes abusan de ellos.

El caso, además, no podía llegar en peor momento para quienes quieren derogar el delito de abuso de funciones.

En cuanto al Frente Amplio, muchas cosas que vive hoy la izquierda, no hacen más que reivindicar, día a día, la figura del general Líber Seregni, tan ignorado y dejado de lado, por muchos de los que hoy integran la coalición de gobierno.

Fuente: El Espectador.com – La columna de Alfonso Lessa