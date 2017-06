Reisch: ni cerrar ni recortar días de atención en sus sucursales BROU

Diputada Reisch reclamó al Banco República no cerrar ni recortar días de atención en sus sucursales.

La decisión del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) de cerrar sucursales en el interior del país, que despertó objeciones en el sindicato del ramo, AEBU, movió a la diputada Nibia Reisch (Partido Colorado) a llevar el tema ante la Cámara Baja solicitando la revisión de la medida que, a juicio de la legisladora, solo causará problemas a los usuarios.

“En la noche de ayer, recibimos un mensaje de parte del sindicato de AEBU y, en el día de hoy, leímos en la prensa la decisión que había tomado el Directorio del Banco República el pasado viernes de fusionar doce agencias en Montevideo -lo que implicará el cierre de seis de ellas- y de reducir la actividad en varias agencias del interior”, explicó Reisch.

“Son cinco agencias del interior del país que van a trabajar tres días por semana. Una de esas cinco agencias es la que está en la ciudad de Colonia Miguelete, en el departamento de Colonia, ciudad muy pujante. Si bien esta ciudad cuenta con pocos habitantes, tiene una dinámica muy importante en la operativa de la institución, tanto en la parte agropecuaria como en la comercial.

Realmente, este es un perjuicio muy importante para la población de Colonia Miguelete, dado que está distante unos 40 kilómetros de la sucursal más cercana”, aseguró.

“Lo mismo ocurre con Conchillas. El año pasado también habíamos expuesto esta problemática en la Cámara. En la localidad de Conchillas se pasó de una operativa de cinco días a tres días y, lamentablemente, el Directorio del Banco República nuevamente ha decidido modificarla y reducirla a dos días a la semana”, prosiguió.

“Conchillas está en la misma situación que Colonia Miguelete, porque se encuentra a 37 kilómetros de Carmelo”, agregó.

“Estas medidas no sólo perjudican a los clientes del BROU, también se ve afectada la dinámica comercial de ambas localidades, dado que la misma está muy ligada al funcionamiento del Banco”, indicó.

“Quizás -continuó la parlamentaria coloniense- para quienes viven en Montevideo, esta fusión implique caminar unas cuadras más, pero para las localidades chicas del interior del país es un perjuicio muy grande, no sólo por el ejemplo que ponía desde el punto de vista comercial, sino para quien cobra un sueldo o una jubilación. A esta problemática hay que agregarle que en estas localidades no hay muchas frecuencias de ómnibus, que permitan a los habitantes trasladarse con facilidad, muchos de los cuales tampoco están en condiciones físicas de hacerlo”.

“En alguna Comisión escuchamos las explicaciones del Directorio del BROU, específicamente de su presidente. La justificación es que hoy se tiende a realizar todos los trámites vía digital. La sensación que nos queda es que el Directorio le da la espalda a la gente, porque no tiene en consideración que hay muchas personas que no tienen conocimientos como para acceder al eBROU y que otras no cuentan con internet. Reiteradamente, hemos planteado situaciones de distintas ciudades del departamento de Colonia que no tienen cobertura de internet. Tal vez, muchas personas sepan hacer el trámite, pero no pueden hacerlo porque no disponen de internet”, insistió.

“Realmente, no comprendemos cuando escuchamos decir que el BROU es el banco-país. En su momento, el Banco de la República fue el banco-país, era el banco que estaba permanentemente al lado de la gente, pero en los últimos años vimos un alejamiento, que le da la espalda a la gente, porque toma decisiones que perjudican al ciudadano, muchas veces al que menos tiene, al que no tiene internet, al que no tiene movilidad o al que tiene que ir a cobrar un sueldo o una pequeña jubilación y debe recorrer 40 kilómetros”, manifestó.

“Lo que queremos trasmitir es la preocupación, no sólo de los ciudadanos de Colonia Miguelete y de Conchillas, sino la de todo el departamento por estas actitudes que ha estado tomando el Banco de la República en perjuicio de ciudadanos colonienses, de una forma sí y de otra también. Por eso, queremos solicitar que tengan a bien revisar esta decisión”, finalizó Reisch.