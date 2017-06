Senadora Alonso: deuda de Us$ 30000… ¿Quién paga?

Montos que se manejan y que indudablemente no en el ámbito de los obreros o trabajadores comunes. Una vez más estamos hablando del ámbito político y aunque esta vez la cifra no parece ser astronómica -es considerable-, es llamativa; ya que si un obrero común mantuviera esa deuda hoy no sólo seria casi impagable, si no que le podría acarrear consecuencias insospechadas.

Según el informe de Subrayado la justicia condenó a la senadora Verónica Alonso a pagar una deuda de 30.000 dólares a una imprenta por la impresión de listas para las últimas elecciones.

También a través de el semanario Búqueda, que tuvo acceso a la sentencia del juez Federico Tobía, se informó que la imprenta Vistosul presentó una demanda contra la senadora Alonso por facturas impagas que correspondían a la impresión de listas, afiches y volantes para las últimas elecciones del 2014.

Alonso sostuvo en su defensa que se trataba de listas que la apoyaron en las elecciones pero que estaban vinculadas con la Iglesia Misión Vida que dirige el Pastor Márquez y con quien tenía un acuerdo electoral.

En el medio aparece Gabriel Cunha que trabajaba para Verónica Alonso en la campaña y estaba vinculado a la iglesia de Márquez como responsable de encargar los trabajos a la imprenta.

Los acusados señalan que esta persona no trabajaba para ellos ni era su representante por lo que no estarían obligados por sus compromisos y debería ser él quien pague la deuda.

El artículo de Búsqueda agrega que por su parte los demandantes presentaron correos electrónicos y mensajes de texto intercambiados por el dueño de la imprenta y la senadora como forma de probar que Alonso estaba al tanto de las negociaciones de Cunha.

El juez Tobía dio la razón a los demandantes soteniendo en su fallo que quedó probado que Cunha representaba a la senadora y que la defensas esgrimidas por estos “no pasan de ser meras afirmaciones carentes de todo sustento probatorio”.

Como consecuencia, condenó a la senadora Alonso y a su esposo a pagar 31.780 dólares más los intereses legales que correspondan; informó Subrayado.