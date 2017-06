Si todo es tan “cristalino”: “no deroguemos nada y los fueros sobre la mesa”

OPINIÓN – Hay cosas que no me llaman la atención. Sobre todo en el mundo de hoy y en este Sistema hecho a la medida para que la “corrupción” campée a diestra y siniestra -basta con mirar los países vecinos- y lo lamentable, que la misma toque ha aquellos que en algún momento la gente los vió como los “paladines” de la justicia, la igualdad -hoy se llaman populistas- críticos de los oligarcas, de los omni-poderosos, la burguesía, y hoy son los mismos que están inmersos e investigados en todos los “escenarios de la corrupción” y nichos tan burgueses como aquellos.

Hasta cuando estos señores van a seguir engañando y mintiéndole a la gente; y cuando la gente va a reaccionar y no ser tan “lírica”, creyendo todavía en “Caperucita Roja” y darse cuenta de que “la torta” -los trozos mas grandes- se la reparten entre ellos.

¿Por qué derogar ahora una ley de Abuso de Funciones (autoridad)? el único “chalequito” que le queda al pueblo aunque más no sea -por más de lo que diga una “Catedra” amoldada al Sistema, no todos piensan lo mismo- para defenderse con muy pocas armas de aquellos -no todos, hay excepciones- que cuando se sientan en el “sillón” parecen ser los amos y señores del lugar, instituciones u oficinas digitando a su antojo decisiones muchas veces inherentes a todos. Que no se derogue nada señores ¿cuál es el mensaje? el mensaje de aquellos pioneros, luchadores en pro de lo cristalino -duros críticos- de los que “metían la mano en la lata”, ¿Cual es el mensaje?… “meter la mano en la lata”; “la pata en la lata”, “llevarse la lata”… ¿cual es el mensaje?.

No deroguemos, corrijamos y si tan cristalina es la clase política toda; propongan TODOS poner los fueros sobre la mesa. Está buenísimo caminar por la calle sin tener nada que esconder; y si nadie esconde nada… arriba muchachos; es la hora de sincerase; pero de verdad; sin más versos. Sin maquillaje. Ahhhh…y recordarles -somos pocos y nos conocemos- la prensa o alguna como se quiere hacer creer a veces no es ni culpable, ni responsable de los actos vergonzozos o alejados de la moral o lo legal que cometen algunos personajes públicos. La Prensa informa -te puede gustar o no- y en la mayoría de los casos con veracidad, la veracidad que falta o casualidad; a alguno de estos personajes.

DANTE HERNANI