Venezuela merecidamente en la final, Uruguay no terminó de concretar

En un juego semifinal con pocas luces Uruguay y Venezuela igualaron a 1 -1 en los 90′ reglamentarios y alargaron la ilusión de meterse en la final del Mundial Sub 20 por 30′ más. Allí tampoco pudo ser y finalmente desde el puntó penal fue la selección “vino tinto” la más certera y Fariñez -el arquero venezolano decisivo- quien se quedó con el derecho a jugar el último partido por la Copa del Mundo.

Uruguay no fue ni sombra nuevamente el elenco que nos ilusionó en el arranque del Mundial; otra vez presionado no encontró la claridad en el fútbol – le tomaron los puntos – desde la mitad; con carencias defensivas sobre todo cuando le van vertical; salvando nuevamente el exámen Mele – aunque sorprendido en el gol a su caño – ; José L.Rodriguez de lo más regular; “gotas ” de Rodrigo y poco de Valverde – por allí pasaba la cosa -; el empeño confuso de Canobbio, y e l mejor partido de De La Cruz que tuvo la mala pata de fallar el último penal.

Coito que se guardó dos “balas” en la recámara -cambios- él sabrá explicarlo; pero colectivamente Uruguay estuvo lejos del objetivo.

Una Venezuela ordenada, disciplinada -nada del otro mundo-con un notable arquero; logró por momentos superar a los celestes cuidando el balón, con descargas rápidas en espacios reducidos, para lanzar después sobre todo a Hernandez -debió ver la roja- por derecha, generando un muy buen circuito futbolístico sobre todo cuando se encontraba con un muy buen volante como Ronaldo Lucena y el movedizo y habil Adalberto Peñaranda que con el ingreso de Soteldo tuvo alguien con quien dialogar a la hora de tomar el balón.

En líneas generales, partido de trámite discreto ante dos equipos con individualidades pero que hoy no encajaron en lo colectivo; y si en el fútbol “hay o no hay merecimientos” -que quiere que le diga- creo que Venezuela no merecía perder, por la manera que Uruguay encuentra el gol y lo expuesto por ambos. Lo empató en el final, y en los penales se agigantó la figura de Wuilquer Fariñez.

LOS DETALLES : Goles: 48′ Nicolás De la Cruz de penal (U), 91′ Samuel Sosa (V).

Penales:

Peñaranda (Venezuela) gol: 1-0

Valverde (Uruguay) gol: 1-1

José Luis Rodríguez (Uruguay) atajó Fariñez: 1-1

Sosa (Venezuela) gol: 2-1

Hernández (Venezuela) gol: 3-1

Canobbio (Uruguay) gol 3-2

Bentancur (Uruguay) gol: 3-3

Soteldo (Venezuela) horizontal: 3-3

Herrera (Venezuela) gol: 4-3

De la Cruz (Uruguay) atajó Fariñez: 4-3 ganó Venezuela.