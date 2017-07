LBC: Estudiantes El Colla ganó y le pisa “los talones” al Plaza helvético

Comenzó la segunda rueda de la Liga de Basquetbol de Colonia y el Fusionado rosarino y Plaza de NH igual que en la primera fecha de la rueda inicial ganaron sus respectivos encuentros. Independiente de JL. no pudo culminar su encuentro por problemas en su tablero electrónico.

Estudiantes El Colla recibió en su reducto a Basilón de San José en un encuentro muy disputado. Los locales fueron todo el partido arriba en el marcador, la visita nunca lo dio por perdido disputando cada pelota -los maragatos solo han ganado un partido, como locaes- y en esta segunda ronda deberán ganar algún punto de visita, el equipo sigue amalgamando sus fichas, los locales en el entretiempo tenían una diferencia de 12 puntos, 35 a 23, diferencia que no pudieron mantener, no jugando bien en colectivo y la visita jugando un básquet sencillo pero contundente, absorbió dicha diferencia logrando llegar a un apretado final inquietando a los dirigidos por Guillermo Carro, que a la postre culminaron victoriosos por 74 a 68. Los rosarinos se hacen fuertes de local y no han perdido puntos, solo uno de visita ante su próximo rival Plaza de NH.

Goleador del partido de CEEC Federico Alvarez 25 puntos, con 18 lo siguió Ramiro Acuña y Mauro Cordero con 15, ambos de Basilón y por CEEC Rogelio de Leon 16.

CEEC: Goleadores – 11 Diego Silveira, 8 Gonzalo Moreira, 7 Pablo Fajardo, Maximiliano Benvenutti, Juan Daniel Ferrer y con 1 Diego Casalás .

Basilon: Goleadores – 14 Adrian Cordero, 11 Carlos Ponce, 7 Gabriel Ferra, 2 Luismi Petrosino y 1 Rafael Arejuria

Primer cuarto: CEEC 20 Basilón 8, Segundo Cuarto: Empate a 15, Tercer Cuarto CEEC 21 Basilon 25 y ültimo Cuarto 18 a 20. FINAL: CEEC 74 Basilón 68

Otros resultados Plaza NH venció de visita a Plaza Colonia 78 a 69 y en Juan Lacaze, partido suspendido por fallas en el tablero electrónico.

Próxima fecha en Rosario clásico del basquetbol coloniense, Estudiantes El Colla, quiere revancha y recibe al único equipo que no ha conocido la derrota Plaza NH,puntero de la Liga de Basquetbol de Colonia, partido para no perdérselo.

En Rosario previamente al encuentro de mayores se jugó integra la fecha de Formativas, donde los locales recibían al equipo maragato ACJ, y también lograron victorias en Infantiles por 63 a 48, dirige esta divisional Guillermo Carro, solo un partido han perdido y los cadetes ganaron 55 a 53 dirigidos por Esteban Franchetti. En esta categoría no han perdido puntos, próxima fecha el próximo fin de semana previa a los mayores jugaran CEEC vs Plaza NH en Infantiles y cadetes

En Premini y Mini no hay goleo, los partidos son amistosos

Goleo Infantiles: 28 Antonio Gonzalez,16 Rodrigo Perera, 14 Mauro Pons,4 Ezequiel De Leon,1 Alejandro Espinoza

Cadetes: 24 Ramiro Ahunchain, 15 Antonio Gonzalez,4 Agustin Bernardi y Juan Bidart,3 Ian Daghero y Lautaro ingold y 2 Leonardo Silva.

Informe: Nestor Ebert