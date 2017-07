LBC: Estudiantes El Colla sigue ganando

El fusionado se hizo fuerte de local y ganó nuevamente ante su público, que concurrió en gran número, en una noche de frío polar, mas de 180 personas hicieron sentir su calor y esta vez venció a Independiente de Juan Lacaze, equipo que trascurridas 3 fechas aun no ha conocido la victoria y ocupa junto a Basilón de San José las últimas posiciones de esta Liga de Basquetbol de Colonia 2017.

Independiente viajo a Rosario a plantarse firme ante los dirigidos por Guillermo Carro. Comenzó muy bien la visita, logrando prevalecer en las tablas y no permitiendo a los locales desplegar su juego, que no contaban en esta fecha con varias de sus fichas titulares, el primer tiempo terminó 22 a 21; dando muestras de lo parejo de las acciones. Al comenzar el segundo tiempo Estudiantes El Colla logró sacar una pequeña diferencia y de ese tiempo al final logro mantener a raya a los sabaleros, que en ningún momento inquietaron a los locales.

Primer Cuarto: CEEC 22 Independiente 21, Segundo Cuarto: 18 a 10, PRIMER TIEMPO: CEEC 40 Independiente 31. Tercer Cuarto 18 a 16 CEEC, Cuarto Cuarto 15 a 18. FINAL: CEEC 73 Independiente 65.

Goleador del partido: Rogelio de León 21 puntos de CEEC, lo siguió Bruno Ferrari 18pts. y Adrián Reymundez 15 pts. de Independiente y Maximiliano Benvenutti de CEEC con 13 pts.

Convirtieron en CEEC Diego Casalas 11pts., Diego Silveira y Gonzalo Moreira 9 pts., Federico Collet 8pts. y Juan Daniel Ferrer 2pts en el último minuto del partido luego de una gran jugada colectiva donde participaron los cadetes Leonardo Silva, Felipe Saralegui y Ramiro Ahunchain y Pablo Jorcin.

Por Independiente Mauricio Parra 12pts., Angelo Colombo 10pts., Esteban Franchetti 4pts., y con 2pts. Matias Lema, Liber Pica y J. M. Luzardo.

JUVENTUD que venía de perder en Rosario, salió victorioso en el clásico coloniense ante PLAZA 105 a 78 y PLAZA NH le ganó de local al otro colista de la liga Basilón de San José 61 a 33.

El martes 18 de Julio juegan INDEPENDIENTE de local vs PLAZA NH y BASILON de local recibe a PLAZA COLONIA, ambos partidos atrasados de la tercera fecha por tema humedad. El próximo fin de semana se jugaría completa la quinta fecha, se enfrentan en San José Basilon vs Independiente, Juventud vs Plaza NH y Plaza Colonia vs Estudiantes el Colla, ambos partidos en Colonia del Sacramento.

Informe: Nestor Ebert