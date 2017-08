Fundación Isabel Artus: Arte, Filosofía y Ciencia

Un artista, un filósofo y un científico reviven la historia reciente del Cono Sur. Sábado 2 de setiembre a las 19hs.

Entrada libre y gratuita.

Fundación Isabel Artús – Centro Cultural.

SE PROYECTARÁ EN CONJUNTO CON SUS REALIZADORES, Daniel Charlone Herrera, Kico Márquez Portantier y Gabriel Szollozy EL DOCUMENTAL “ADAGIO”.

Parte del film rodado en Colonia Valdense. Rubén Artús uno de sus protagonistas.

Sinopsis y ficha técnica.

“El 19 de noviembre de 1970 me explotó una bomba en las manos ¿cuál es la probabilidad matemática de sobrevivir para contarlo?”, se pregunta el Ing. Juan José Cabezas. En 1973 Pepe Vázquez estaba ensayando un ballet de Víctor Jara cuando fue llevado detenido al Estadio Nacional de Chile. “Nos ponían un revolver en la cabeza y nos hacían cantar. Ellos no sabían que con la música yo era libre”. “Siempre me porté bien, yo era el hijo del pastor, hasta que me dí cuenta y me dije: algo tengo que hacer”, agrega el Pastor Evangélico Rubén Artús.

¿Tiene sentido planificar la vida? ¿Se puede planear una sociedad?

Un artista, un filósofo y un científico reviven la historia reciente de Cono Sur, desde la intimidad del buscador de la libertad absoluta.

Desarrollo………………… Gabriel Szollosy y Kico Márquez

Fotografía………………… Nyika Jancsó

Producción………………… Daniel Charlone

Sonido directo…………….. Kico Márquez

Organista…………………. Ma. Cristina García Banegas

Coreografía……………….. Sebastián Arias

Post-producción de video……. Rodrigo Ramos

Post-producción de sonido…… Fernando Serkhochian

Producción ejecutiva……….. G. Szollosy y Anna Jancsó

Montaje y dirección………… Gabriel Szollosy

Protagonistas……………… Juan José Cabezas, José Vázquez y Rubén Artús

Bailarín………………….. Sebastián Arias

“Adagio en Sol Menor” (Albinoni/Giazotto) Ma. C. García Banegas

“A casa” (Dorough/Tucker) Sexteto Electrónico Moderno

“Siete rejas” (Jara- Jara/Garrido Lecca) Víctor Jara con cInti Illimani)

“Vals de Oneguin” (Tchaikovsky) Silvina Rouco

Rodado en Montevideo, Colonia y Maldonado en mayo y junio de 2012.