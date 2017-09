Asamblea Frente Amplio de Nueva Helvecia

Se llevó a cabo este lunes 4; la Asamblea Anual de Rendición de Cuentas y Elección de Autoridades del Frente Amplio de Nueva Helvecia que transcurrió de acuerdo a las siguientes consideraciones:

PRESIDENTE: José Manuel Arenas Díaz

VICE – PRESIDENTE: Horacio Molinari

SECRETARIA: Sara Vecino

FINANZAS: Gabriel Clavell

PRENSA: Claudia Chavasco

ACCIÓN SOCIAL: Luis Bianchi

El mensaje de GERARDO CAETANO dice textualmente:

Estimado José Manuel, me das una noticia que me entristece y mucho. La muerte del querido Omar. Era para mí un ser especial, en más de un sentido irrepetible. Un caudillo civil, un líder docente como nadie, un ser emblemático. Fue para mí una brújula de fuerza y de rumbo, de entereza ante los peores momentos y de coraje para cargar de entusiasmo la vida cotidiana. Era una persona alegre y comprometida, un faro de luz para la vida. Lo vamos a extrañar, yo el primero. Me siento un deudo directo, se me ha muerto alguien que considero de mi familia, para mi honor.

Un fuerte abrazo, Gerardo Caetano.