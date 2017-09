OPINIÓN – Por ahí en tono de “cháchara” se suele repetir por ahí que en el Uruguay; es el único país que los presos -los delincuentes- viven en Libertad y no se está tan errada la frase y no sólo merecería señalar a

los presos. También es el país en el que nos damos el lujo de tener un Arroyo Seco y jugar con la “viveza criolla” -o la ignorancia- de creernos tan inteligentes que solemos “vender caras las derrotas”, seguramente hay que ser muy buen negociante para venderle a alguien una derrota y todavía cara. Pero nos hacen repetir tantas veces “frases tipo mantras” que lo más triste es que ni se piensa muchas veces cuando se habla. Pero los uruguayos como también dicen “somos así” -no debería-; tuvimos el caballo más rápido, y fue “Relento”; el resultado más difícil es ir ganando 2 – 0 y nos dicen que los políticos son políticos cuando hacen politica y otra persona cuando los ves en el barrio – ahí se dice “es una buena persona”… quedándo al descubierto -no en todos los casos- las dos caras de la moneda. Para mí, que sos o no sos, íntegro, las 24 horas.

Pero…es así; cuando el viento viene en contra; se escucha el “yo no los voté”… -nunca se entiende como entonces llegan al poder- con el diario “del lunes” aparecen cientos de opinólogos subiéndose “al carro”, a los procesos y cambiando conceptualmente de manera radical las opiniones acerca de diferentes temas.

El Uruguay es un país raro; aunque no deja de ser hermoso y muy generoso, pues aún así: entre borracheras, cheques sin fondo, poca ética y frases hechas sigue en pie.

Y por ahí mire Ud… hasta le podemos dar a algunos muchachos “la potestad” de abusar de sus funciones con total libertad… vamos a estudiarlo; ver como viene la mano, ver bien los nombres y ver como… “lo atamos con alambre”.

Por: Dante Hernani