LIGA Senior E. C.: hoy 18:30 en cancha de Universal el “puntapié inicial”

COMIENZA EL TORNEO APERTURA – “CRACKS” DE TODAS LAS ÉPOCAS OTRA VEZ EN CANCHA – Con tres partidos en cancha de “Los Cotorros” comienza rodar esta tardecita noche “la guinda”, “la globa”, para los nostálgicos; para aquellos que aún retienen en sus retinas algún golazo; “una moña”, “un caño” de alguno de los que hoy van a saltar al terreno de juego para prolongar este maravilloso amor que es el fútbol, divirtiéndose.

AQUÍ LOS DETALLES : 1a FECHA – LIGA SENIOR ESTE de COLONIA / CANCHA UNIVERSAL

1a. Hora : 18:30 – Scupa vs. La Española / Árbitros : Miguel Velazco – Gustavo Barca – Jorge González.

2a. Hora : 19:50 – El Parque vs. La Academia / Árbitros : Gustavo Barca – Jorge González – Miguel Velazco

3a. Hora : 21:05 – Los Cotorros vs. El Epio / Árbitros : Jorge Gonzalez- Miguel Velazco – Gustavo Barca

LIBRE : Lucerna

COSTO DE LA ENTRADA : Bono Colaboración $ 50