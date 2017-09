PN – Elecciones de Jóvenes: la Lista 12 de Ricardo Planchón la gran triundadora

RICARDO PLANCHÓN GEYMONAT EL GRAN TRIUNFADOR – FACUNDO MAFFONI UN LIDER DE CARA AL FUTURO – Finalmente entre jueves y viernes se realizó el scrutinio final en todo el País de las Elecciones Internas de Jóvenes del Partido Nacional.

En el Departamento de Colonia arrojó un gran triunfo de la Lista 12 que lidera Ricardo Planchón Geymonat. La Lista 12 de Ricardo Planchón tuvo 1085 votos, la Lista 904 que conduce el Intendente Carlos Moreira 943 ,Lista 4904 del Director de Pymes Walter Godoy obtuvo 366 votos, Lista 2017 del Diputado Edmundo Roselli y la Alcaldesa Maria De Lima obtuvo 358 votos, Lista 1 de Napoleon Gardiol obtuvo 281 votos en todo el Departamento y finalmente la Lista 97 del Esc. Gustavo Borsari y la dirigente local Norma Espinosa 35 votos.

Al ser consultado Ricardo Planchón manifestó que; “… sólo fue una cuestión de preferencias hacia su sector y que él entiende que el gran triunfador es el Partido Nacional que debe estar unido hoy más que nunca”. Señaló además que quiere agradecer, “…a todos los jóvenes que optaron por la Lista 12 y a toda la militancia de su grupo que hizo un gran esfuerzo en todo el Departamento…también felicitamos a las otras 5 listas que participaron y a todos los jóvenes que las votaron y además a todos los Dirigentes del Partido Nacional del Departamento de Colonia”, señaló; al mismo tiempo trasmitió que la semana que viene estará recorriendo y agradeciendo en cada localidad y en

cada zona rural en un mano a mano con la gente; “… que en las buenas y en las otras están siempre, … yo me debo a la gente y estoy profundamente agradecido “- dijo.

En localidades como Colonia Valdense la lista 12 sacó el 73 % de los votos; en La Paz el 75 % y en Nueva Helvecia y Cufré el 60 % de los votantes. Además la Lista 12 ganó ampliamente en la ciudad de Colonia, Juan Lacaze, Ombúes de Lavalle y realizó una gran elección en Carmelo.

FACUNDO MAFFONI UN JÓVEN LÍDER CON CONVICCIONES CLARAS Y OBJETIVOS ALTOS

Facundo Maffoni quién es el primer titular de la Lista 12 consultado; dijo “…estoy profundamente emocionado y agradecido de la oportunidad que me brindó Ricardo Planchón – nuestro faro resaltó -; al que definió como un dirigente incansable. “…Ricardo nos enseñó a escuchar a la gente, no prometer falsas expectativas y lo principal, no criticar a nadie… somos un equipo con propuestas ; con ideas y Ricardo que es una máquina trabajando”.

Facundo Maffoni trasmitió que; “… indudablemente cuando llegamos a las localidades hay un reconocimiento a la gran gestión que ha llevado adelante Ricardo hacia los jóvenes y eso nos posibilitó el triunfo”. Facundo Maffoni es de Carmelo tiene 17 años y es el candidato más votado en lo Departamental por la Lista 12.

El Joven de Ombúes de Lavalle Juan Ignacio Techeira tiene 16 años y trabaja activamente en la sociedad en el programa “Proyectando sonrisas” que plantea la problemática del Bullyng, estuvo becado en Estados Unidos porque presentó un trabajo sobre el Bullyng y ganó esa posibilidad ante la Embajada y el Departamento de Estado de los Estados Unidos y fue candidato por la Lista 12 al Congreso Nacional y hoy se convierte en otro joven de los más votados.

Sobre lo que significó trabajar en la Lista 12; expresó que; “… fue una experiencia increíble, Ricardo parece un joven más del equipo y lo considero como el Dirigente Político más capaz del Departamento de Colonia… nos escucha y nos pregunta nuestras opiniones sobre los principales temas del País, tenemos un programa de propuestas que plantearemos para que sean llevadas adelante si el Partido Nacional llega al Gobierno Nacional; y a nivel Departamental tenemos expectativas de reunirnos con el Intendente para trasmitirles nuestros proyectos”. El joven ombúense reiteró la fuerza que tiene Ricardo Planchon y “…la llegada con la gente más humilde, en todas las zonas rurales y las ciudades escuchaba a cada vecino, y eso es fundamental”.

Con este triunfo Ricardo Planchon Geymonat se posiciona como uno de los principales dirigentes del Partido Nacional en Colonia pero cuando le preguntamos sobre el futuro atinó solo a decir “… yo vivo el día a día y quiero que Luis Lacalle Pou sea Presidente del Uruguay”. Sobre su futura candidatura a la Intendencia de Colonia nos contestó, “…estoy metido de lleno a ayudar con todas mis energías a que al Departamento le valla bien y a que el Intendente de Colonia que es Carlos Moreira Reisch haga una excelente gestión… en eso pongo hoy toda mi energía positiva y eso le he tratado de inculcar a nuestro equipo que nos acompaña”, finalizó Planchón.