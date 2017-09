Se va la segunda de la Liga Senior del Este de Colonia.

AQUÍ LOS DETALLES:

2ª FECHA – Cancha de Artesano – Hora de inicio : 18:30 hs.

1ª Hora: La Española vs. Los Cotorros – ARBITROS: Carlos García – Jorge Gonzalez – Luis Fabregat

2º Hora: Lucerna vs. El Epio – ARBITROS: Luis Fabregat – Jorge Gonzalez – Carlos García

3º Hora: El Parque vs. Scupa – ARBITROS: Jorge González – Luis Fabregat – Carlos García

LIBRE: La Academia