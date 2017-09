SUB 17: números de la 3ª fecha – ganaron Esparta y Artesano

ESPARTA VOLVIÓ A GANAR EN PARTIDO ADELANTADO – Se viene poniendo al día el Torneo Departamental Cat. Sub 17, “Facundo Coccolo” tras ir sorteándose las adversidades climática de los últimos días.

AQUÍ UN REPASO DE LOS RESULTADOS FECHA 3 Y JUEGOS DE FECHA 4.

SERIE 1

PEÑAROL (Centro) 1 vs 2 COLONIA (Cardona)

COLON (Cardona) 0 vs 1 URUGUAYO (Centro)

LIBRE: NACIONAL (Centro)

SERIE 2

NACIONAL (Cardona) 3 vs 2 C. VALDENSE (Helvética)

ESPARTA (Helvética) 2 vs 0 ROSARIO ATL. (Rosario)

LIBRE: STA. EMILIA (Cardona)

SERIE 3

ARTESANO (Helvética) 1 vs 0 COLEGIALES (Rosario)

PEÑAROL (Tarariras) 1 vs 1 NACIONAL (Helvética)

LIBRE: MARACANÁ (Tarariras)

SERIE 4

REFORMERS (J. Lacaze) 4 vs 1 NACIONAL (Tarariras)

POMPEYA (Tarariras) 3 vs 1 INDEPENDIENTE (J. Lacaze)

LIBRE: EST. EL COLLA (Rosario)

FIJACIÓN – FECHA 4

SERIE 1

COLON (Cardona) vs PEÑAROL (Centro)

A confirmar

URUGUAYO (Centro) vs NACIONAL (Centro)

Sábado 16 de setiembre — 15.30 hs. — Cancha de Uruguayo

LIBRE: COLONIA (Cardona)

SERIE 2

ROSARIO ATL. (Rosario) vs NACIONAL (Cardona)

A confirmar

ESPARTA (Helvética) 3 – STA. EMILIA (Cardona) 1 – ADELANTADO

Jueves 14 de setiembre — 21.00 hs. — Cancha de Esparta

LIBRE: C. VALDENSE (Helvética)

SERIE 3

PEÑAROL (Tarariras) vs ARTESANO (Helvética)

Sábado 16 de setiembre — 16.45 hs. — Cancha de Peñarol *

NACIONAL (Helvética) vs MARACANÁ (Tarariras)

Sábado 16 de setiembre — 15.30 hs. — Cancha de Nacional

LIBRE: COLEGIALES (Rosario)

SERIE 4

POMPEYA (Tarariras) vs REFORMERS (J. Lacaze)

Sábado 16 de setiembre — 15.00 hs. — Cancha de Peñarol *

INDEPENDIENTE (J. Lacaze) vs EST. EL COLLA (Rosario)

Sábado 16 de setiembre — 15.30 hs. — Cancha de Independiente

LIBRE: NACIONAL (Tarariras)

* DOBLE JORNADA EN TARARIRAS (Cancha de Peñarol)