SUB 17: “puesta al día” – lo que se jugó y como se juega

Se completó la segunda y se juega la cuarta este fin de semana por el Torneo Sub 17 “Facundo Coccolo”.

También en el correr de la próxima semana se hará una “puesta al día” de los partidos atrasados.

AQUÍ RESULTADOS 2ª FECHA Y TODO LO QUE SE VIENE

SERIE 1

NACIONAL (Centro) 1 vs 1 PEÑAROL (Centro)

COLONIA (Cardona) 2 vs 0 COLON (Cardona)

LIBRE: URUGUAYO (Centro)

SERIE 2

STA. EMILIA (Cardona) 3 vs 1 NACIONAL (Cardona)

C. VALDENSE (Helvética) 5 vs 0 ROSARIO ATL. (Rosario)

LIBRE: ESPARTA (Helvética)

SERIE 3

MARACANÁ (Tarariras) 2 vs 1 ARTESANO (Helvética)

COLEGIALES (Rosario) 1 vs 1 PEÑAROL (Tarariras)

LIBRE: NACIONAL (Helvética)

SERIE 4

EST. EL COLLA (Rosario) 3 vs 0 REFORMERS (J. Lacaze)

NACIONAL (Tarariras) 2 vs 1 POMPEYA (Tarariras)

LIBRE: INDEPENDIENTE (J. Lacaze

FIJACIÓN – FECHA 4

SERIE 1

COLON (Cardona) vs PEÑAROL (Centro)

A confirmar

URUGUAYO (Centro) vs NACIONAL (Centro)

Viernes 8 de setiembre — 20.30 hs. — Cancha de Uruguayo

LIBRE: COLONIA (Cardona)

SERIE 2

ROSARIO ATL. (Rosario) vs NACIONAL (Cardona)

A confirmar

ESPARTA (Helvética) vs STA. EMILIA (Cardona)

Miércoles 13 de setiembre — 21.00 hs. — Cancha de Esparta

LIBRE: C. VALDENSE (Helvética)

SERIE 3

PEÑAROL (Tarariras) vs ARTESANO (Helvética)

Sábado 9 de setiembre — 16.45 hs. — Cancha de Pompeya *

NACIONAL (Helvética) vs MARACANÁ (Tarariras)

Sábado 9 de setiembre — 15.30 hs. — Cancha de Nacional

LIBRE: COLEGIALES (Rosario)

SERIE 4

POMPEYA (Tarariras) vs REFORMERS (J. Lacaze)

Sábado 9 de setiembre — 15.00 hs. — Cancha de Pompeya *

INDEPENDIENTE (J. Lacaze) vs EST. EL COLLA (Rosario)

Sábado 9 de setiembre — 15.30 hs. — Cancha de Independiente

LIBRE: NACIONAL (Tarariras)

* DOBLE JORNADA EN TARARIRAS (Cancha de Pompeya)

FIJACIÓN – FECHA 3 (partidos atrasados)

SERIE 1

COLON (Cardona) vs URUGUAYO (Centro)

Miércoles 13 de setiembre — a confirmar

SERIE 2

NACIONAL (Cardona) vs C. VALDENSE (Helvética)

Miércoles 13 de setiembre — a confirmar