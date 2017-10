Arrancó el Torneo Sub 14 Heber “Flaco” Travieso

LOS MÁS PEQUEÑOS PISARON “LA GRANDE” – Nacional y Artesano, los helvéticos que arrancaron con “buen pie”; Valdense empató: esparta tuvo fecha libre.

En lo que hace a las actividades de formativas que organiza la Federación de Fútbol de Colonia -Consejo Juvenil- se dió inicio al campeonato departamental Categoría Sub 14.

Los más pequeños comenzaron a dar sus primeros pasos en el rectángulo mayor.

AQUÍ LOS RESULTADOS – FECHA 1

SERIE 1

STA. EMILIA (Cardona) 8 vs 0 COLONIA (Cardona)

URUGUAYO (Centro) 3 vs 4 COLON (Cardona)

SERIE 2

UNIÓN (Cardona) 5 vs 2 NACIONAL (Cardona)

PEÑAROL (Centro) 1 vs 5 NACIONAL (Centro)

SERIE 3

INDEPENDIENTE (J. Lacaze) 4 vs 1 PLAZA (Tarariras)

REFORMERS (J. Lacaze) 0 vs 1 MARACANÁ (Tarariras)

SERIE 4

POMPEYA (Tarariras) 0 vs 2 ARTESANO (Helvética)

PEÑAROL (Tarariras) 1 vs 1 C. VALDENSE (Helvética)

SERIE 5

COLEGIALES (Rosario) 4 vs 0 EST. EL COLLA (Rosario)

NACIONAL (Helvética) 2 vs 0 ROSARIO ATL. (Rosario)

LIBRE: ESPARTA (Helvética)