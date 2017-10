Clasicos!: hoy puede ser un gran día

QUIÉN DEJE ALGO EN EL CAMINO NO TENDRÁ TIEMPO DE VOLVER A BUSCARLO – La Liga Helvética está al rojo vivo. Tiene tres líderes y dos juegan entre sí. Domingo diferente, nunca hay uno igual; tal lo han detallado las crónicas derramando ríos de tinta; para estos juegos tan especiales. Domingo clásico.

Artesano – Nacional son dos de los líderes y a ambos les sirve ganar si quieren llegar con aliento al final; si quieren meterse en la definición del año; aunque un empate no los descalifica, pero los dejaría incómodos ante un triunfo espartano. Partidazo seguro en el Raúl Gugelmeier.

En el Dr. Emilio Andreón; Esparta en la misma situación que “lones” y “tricolores”. Ganar lo deja en inmejorable condición de meterse en finales; pero a su frente; un equipo albiceleste que de ganar mantiene su chance de cerrar el año sin finales -más si hay triunfo rojo- ya que es el dueño del Apertura y en la última recibe al equipo de R. Vera.

Todo listo. No hay lugar para especulaciones. Hoy es el día para ver quién es quién. Sin dudas que para algunos… “hoy puede ser un gran día, esta es la oportunidad”.

ASÍ SE JUEGA LA LIGA

Artesano vs. Nacional

Esparta vs. Valdense

Zapicán vs. Racing

Universal vs. N. Horizontes

Por la Serie B; una fecha apasionante donde el líder del Clausura enfrenta al Campeón del Apertura. De ganar el “Cacique” quedara muy cerca de forzar una definición extra; si los de Pantanoso consiguen la victoria en un reducto difícil darán un paso gigante rumbo al título del año.

En el otro juego, dos muy buenos equipos -tienen para dar más- “relojean” lo que suceda en Costas del Rosario. Ambos irán por el triunfo sí o sí, y a esperar. Buen partido de dos escuadras que intentan tratar bien el balón.