Colorados a las urnas

CARTA ABIERTA

Estimados Jóvenes Colorados:

Nos encontramos en los últimos días del mayor acto electoral que tenemos los jóvenes del PARTIDO COLORADO.

Este sábado 4 de noviembre en una jornada electoral se van a elegir los 100 Convencionales Jóvenes que integrarán la Convención Nacional, que es el máximo órgano de conducción del Partido a nivel de todo el país. Y además, también se van a elegir los Convencionales Departamentales. Los jóvenes electos cuentan con voz y voto dentro de ambas Convenciones.

Estamos convencidos que este acto es un hecho de total oxigenación para el Partido, que aporta las ideas y visiones que tenemos los jóvenes; eso es clave para el futuro que se viene.

Contamos con la oportunidad de trabajar en equipo y a la par con la Diputada Nibia Reisch, junto a sus dirigentes y asesores.

Necesitamos reconstruir el Partido que siempre representó a los ciudadanos más vulnerables del Uruguay. Como decía el ex Presidente Batlle, “La vida política no está en función de los resultados; la vida política está en función de los ideales que usted persigue y los ideales que usted persiguen no desaparecen”

No tenemos ganas de quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se derrumba nuestra patria, queremos aportar nuestro grano de arena y contribuir a la sociedad ¡PORQUE VIVIMOS CON LA REBELDÍA DE QUE SE PUEDE VIVIR MEJOR!

Este sábado 4 de noviembre, los jóvenes de 14 a 30 años (inclusive) votamos la LISTA 180 de Colonia.

El trabajo de los jóvenes comienza el 5 de noviembre, impulsando un gran trabajo de unidad de nuestro Partido. ¡Al Partido Colorado lo reconstruimos entre todos; el futuro está en nuestras manos!

¡Este 4 de noviembre no te quedes en tu casa!

Nicolás Barolín Dalmás

Candidato a Convencional Nacional