Diputada Reisch reclama trabajo para todos

La diputada Nibia Reisch, manifestó su preocupación porque en determinados llamados públicos, se establece como requisito un límite de edad, aun cuando no exista una razón lógica para ello.

“Esto determina que gran cantidad de ciudadanos, con una vasta preparación para acceder a esos cargos, queden excluidos. Como todos sabemos, en los últimos años han sido muchos los puestos laborales que se han perdido en el país y más específicamente en nuestro departamento. Hay muchos casos de trabajadores mayores de 40 años , que se encuentran sin trabajo, sin cobertura de seguro de desempleo, que buscan desesperadamente trabajar y que ven que -cuando hay llamados públicos- no tiene chance por su edad.”

Reisch manifestó “Nos consta que la ONSC, en abril de 2012, libró una circular a los diversos Ministerios aconsejando que la edad no fuera un factor a considerar para el ingreso de personal, salvo que se le considerare un requisito limitante en atención al cargo o función a proveer. O sea que la edad sólo fuera un limitante razonable, justa o lógica pero no discriminatoria” Recordó lo expresado en ese momento la Sub Directora Ana Ferraris en el sentido que “Si para los puestos de trabajo la edad no es relevante, vamos a intentar generar condiciones para que sea abierto a todos. Se presentarán mayores de 40 años y ganará el mejor, el tema es que haya igualdad de condiciones”.

A su vez la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, se pronunció en igual sentido y por Resolución 89/2013 recomendó que “en la elaboración de los pliegos de llamados a concurso para el ingreso a la función pública, se eliminen las limitaciones de edad, respetando el principio de no discriminación”, agregando “salvo cuando éstos se fundamenten estricta y claramente en el principio de razonabilidad, y cuando se refieran a políticas afirmativas tendiente a mejorar las condiciones de acceso de otros grupos vulnerables, de acuerdo a la normativa vigente”.

Por tanto la diputada Reisch solicito a la Oficina Nacional del Servicio Civil información para determinar si los Incisos dependientes de la Administración Central han seguido, en los diversos llamados que se han efectuado desde el 2012 a la fecha, los criterios aconsejados.

En ese sentido requirió se le informe para qué tipo de cargo o función fue exigido límite de edad y cuál fue el mismo en cada caso; cuántas personas mayores de 40 años han ingresado al Estado desde el 2012 a la fecha, en qué organismos y para qué cargo o función; cuántas personas han sido rechazadas para el cargo o función para el cual postularon, por razón de edad y, qué otras medidas ha adoptado o aconsejado la ONSC para evitar la discriminación por edad en los llamados a ingreso o concursos.

La intención de la Diputada Reisch es que se cumpla con el principio de no discriminación, y que todos los ciudadanos tengan el mismo derecho para acceder a un determinado trabajo, sin que estén excluidos por la edad.