Estudiantes El Colla es “el rey” de la LBC

La Liga de Basquetbol de Colonia año 2017, Copa 100 Años Club Plaza de Colonia, llegó a su fin. Una verdadera fiesta del Básquetbol la que se vivió en el Gimnasio 28 de Marzo del fusionado rosarino. Instalaciones colmadas, mas 300 personas, la visita también trajo su público que alentó al igual que el local, y en la cancha el resultado fue incierto hasta el ultimo segundo.

Desde un inicio se respiraba el clima de Final.Estudiantes El Colla y Juventud se habían enfrentado en esta temporada en cuatro oportunidades, ganando el equipo local en cada juego, dos triunfos cada uno, esta era la final, el quinto juego, así que ambos equipos sabían que era la ultima oportunidad, el “bueno”, con el adicional de que el ganador se llevaría la Copa del Campeón; y los equipos no decepcionaron, dieron todo en la cancha hasta el pitazo final.

Desde un principio el local arrancó con su juego rápido característico, aprovechando la velocidad de sus jugadores en el ataque, mientras que la visita atacaba el aro tratando de lastimar debajo de las tablas, ganando en los rebotes y con tiros de 6.75 mantenía controlado el marcador. Los rosarinos iban al frente pero no podían sacar distancia tranquilizadora.

El marcador por cuartos da muestras de la paridad entre ambos equipos; 2 y 3 tantos de diferencia mantenían al publico expectante, en los 40 minutos no hubo diferencias tranquilizadoras para ninguno de los dos.

Primer Cuarto: CEEC – 22 a 20. Segundo Cuarto: CEEC – 22 a 19. Primer Tiempo : CEEC 44 Juventud 39. Tercer Cuarto: JUVENTUD: 16 – 12 a 16 . PARCIAL: CEEC 56 Juventud 55. Cuarto Cuarto: 30 a 30. FINAL: CEEC 86 Juventud 85.

Goleo: Goleador del partido – Sebastián González 32p. Juventud

CEEC: 27p. Federico Alvarez / 17p.Pablo Fajardo / 14p. Diego Casalás / 11p. Pablo Gonzalez / 6p. Diego Silveira y Maximiliano Benvenutti / con 5p Bruno Alvarez.

JUVENTUD: 32p.Sebastian Gonzalez / 24p. Cristian Modernel / 14p. Bruno Lagomarsino / 6p. Joaquin Frontan – Mauro Rodriguez / 5p. Luis Trindade.

Terminado el encuentro la gente de Plaza Colonia entregó las Copas de Campeón y Vice, la Liga Colonia también entregó sus Copas y medallas para los Campeones.

Ahora vendrá el tiempo de evaluaciones de cada equipo y de la Liga en general.

A modo rápido, ésta es la 4ª LBC. El CEEC jugó 3 finales, obteniendo 2 Campeonatos y un Vice, Plaza NH ganó 2 Ligas, Plaza Colonia un Vice 2016 y Juventud Colonia Vice 2017. Los 2 equipos que definieron la Liga 2016 no llegaron a las finales 2017. El gimnasio de Estudiantes El Colla se colmó de expectadores en las 2 finales, más de 300 en cada jornada y en Colonia también hubo mucho público. A destacar: no hubieron incidentes entre parciales en 18 partidos. No se necesitó de guardias en los eventos. Resaltar que los encuentros fueron trasmitidos por radio; así como televisados en directo; lo que le ha dado un realce y nivel que marca el lugar ganado por la LBC en el “mundo básquetbol”.

Informe: Nestor Ebert