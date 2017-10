Hoy en el Dr. Emilio Andreón la historia en escena

LA LIGA S.E.de C. JUEGA LA 6a. – En el Parque Dr. Emilio Andreon del Club Esparta de Colonia. Valdense, se vivirá esta tardecita-noche una nueva jornada, la sexta de la L.S.E. de C.

A partir de las 19:00 hs. tres emocionantes encuentros. A primera hora se enfrentan La Española en busca de levantar y Lucerna por reencontrarse con su fútbol.

A segunda hora, dos combativos equipos con figuras importantes, que vienen en la pelea, La Academia vs Los Cotorros. Los de Pantanoso vs. los de Concordia en un partido por no bajarse del tren.

Mientras que a última el líder invicto El Epio juega con el local Scupa que viene cerca y no quiere perder pisada.

LA L.S.E. de C. los espera a todos, módica entrada y un ambiente que sigue siendo el de camaradería en primer término, objetivo principal de la Liga.