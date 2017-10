Israel y un gol de otro partido para teñir el clásico helvético de rojo

EN LA “CIUDAD JARDÍN ” VALDENSE CON SU “SELLO”: GANÓ 1 -0

En el Parque Raúl Gugelmeier Artesano y Nacional no jugaban un clásico más . Ambos llegaban punteros y sabedores que no se podía “tropezar”. Los “históricos grandes ” de la Liga jugaron un primer tiempo muy entreverado, entrecortado, con muy poco fútbol; dónde la mas clara fue del rojo cuando Salvarey define sobre el arco de San Martín y el balón por poco no se va la fondo de la red. Iban 32′.

El local apostando a ganar la “pulseada” en la mitad con Bardallo y Vila que marcaban mayor presencia ante un Courdín de gran partido – quitando-jugando – pero demasiado desprotegido en la zona y muchas veces superado numericamente por el rival. No aprecieron los que saben en la primera parte -o muy poco – Herrera – Perez en el albo; si algo más de Rossi en el local cuando conectaba con el balón; y los defensores que superaban ampliamente en número y juego a los delanteros de ambos equipos que muchas veces navegaban solitariamente e iban, caso Bombi por un lado, Salvarey por el otro; sólos contra el mundo.

UN GOL TEMPRANERO: EL CAMBIO TÁCTICO POR EXCELENCIA QUE LO CAMBIA TODO

Amanecía el segundo tiempo; recuperación de balón, pelota larga por derecha del ataque rojo, agarra mal parado al equipo tricolor en defensa, Salvarey que la pelea y le gana la “cuerpeada” a De Olivera; va hasta el fondo la cruza al segundo caño y “Leo” Perez Madera que pone el 1-0. Iban 4′ del reinicio. Gol y trascartón expulsado De Olivera. Cuesta arriba para los de Jourdán y algunos espacios que aparecen para los de Vera. Se vienen los cambios intentando cambiar y el ingresado L. Guerra le da otras opciones a Herrera -que hace un muy buen segundo tiempo- y M. Pérez para buscar a Bombi o Boné. Se viene F. Fratelli por el autor del tanto, crece Vila en la mitad, Salvarey que genera espacios, Israel que se desprende encontrando en Rossi un buen socio y la segunda parte mejora.

Artesano que va y busca liquidarlo, pierde dos chances claras en los pies de F.F., la visita que veía que perdía el tren, se le iba el año; insistía por aire con Bombi -notablemente controlado por Acarino- y le quedaba Herrera; su “impronta”, el quererla siempre, encarando y tanto fue, que apoyado por Courdín -para nosotros el mejor alb – en una pelota filtrada queda cara a cara con L. Quintana y define con categoría para poner el 1-1 y premio para el Nº 10. Iban 34′ y parecía ser un golpe duro para el local. Poco duró la alegría. Un minuto nada más, para que Israel trepara por izquierda sacara un zapatazo -bolita y hoyo- y lo que parecía sería un centro se transforma en un gol de otro partido -golazo- colándose por encima de San Martín clavándose arriba en el ángulo para marcar el 2-1 y devolverle la calma y la ventaja a su equipo. Faltaban 10′ y el tricolor con uno menos fue a como diera lugar,lo intentó, por los costados, por arriba, apareció la seguridad de Quintana y un fondo que defendió con “uñas y dientes” sabedor que la victoria lo mantenía en la definición y cerquita de conseguir el Clausura y lo logró. Fue victoria clásica de Artesano 2 -1, que lo deja como líder en solitario al término de la fecha 6, a falta de una.