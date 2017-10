LIGA MAYOR: ganaron Nacional y Esparta, Artesano salvó un punto en la hora

LOS DE PANTANOSO CAYERON EN SU SEGUNDA PRESENTACIÓN – El tricolor de la Liga Helvética volvió a ganar con un doblete de Agustín Bombi y se afirma en lo más alto de su Serie. Artesano en su casa lo empató al final y salvó un punto de tres que daba por perdidos. Con gol de Facundo Fratelli en el minuto 5′ del adicional; que canjeó penal por gol, el rojo le puso una sonrisa a una tarde que pintaba gris.

Por la divisional B; Esparta fue de visita ante Juventud Unida y goleó con goles de Charly Bentancur x 2 – Ignacio Mansilla y Nicolás Román. Mientras tanto Racing fue doblegado en su casa por el equipo rosarino de Rosario Atlético quién le ganó por 5 -2.Los tantos del albiverde fueron anotados por Federico Viera y Marcelo Bentos.

TODOS LOS RESULTADOS:

SERIE 1

SAN CARLOS (Liga Colonia) 2 – EL GENERAL (Liga Colonia) 2

NACIONAL (Liga Helvética) 2 vs EL PARQUE (Liga Rosario) 0

SERIE 2

STA. EMILIA (Liga Cardona) 0 vs MARACANÁ (Liga Tarariras) 2

JUVENTUD (Liga Colonia) 2 vs C. VALDENSE (Liga Helvética) 1

SERIE 3

ARTESANO (Liga Helvética) 1 vs EST. EL COLLA (Liga Rosario) 1

PEÑAROL (Liga Tarariras) 4 – vs SEMILLERO (Liga Colonia) 1

DIVISIONAL B

SERIE 1

REFORMERS (Liga Juan Lacaze) 2 – SAN PEDRO ( Liga Colonia ) 0

ESPARTA (Liga Helvética) 4 -JUVENTUD UNIDA ( Liga Reg. del Plata ) 1

SERIE 2

ROSARIO ATLÉTICO ( Liga Rosario ) 5 – RACING (Liga Helvética) 2

PEÑAROL (Liga Colonia) 3 – UNIÓN (Liga Cardona) 1

SERIE 3

NACIONAL (Liga Tarariras ) 3 – LARRAÑAGA (Liga Cardona) 2

25 de AGOSTO (Liga Agraciada) 0 – NACIONAL (Liga Centro) 0

ASÍ MARCHAN LAS SERIES