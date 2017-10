PARO – ¿De que se trata?… Asamblea o no Asamblea ¿Cómo y quien eligió esta Directiva?

INTERESES Y EGOS – ¿QUÉ, QUIÉN, QUIENES SE MUEVEN DETRÁS DE FÚTBOL? – OPINIÓN: Una historia larga y un sin fin de discursos. Algunos aprovechando el viento “a favor ” que trae el camión, otros aprovechando la oportunidad y algunos tal vez por resultar simpáticos para la tribuna o con algunos actores: con los cuales conviene “ser amigos”, decir algo en contrario -aunque objetivamente- sobre algunos nenes puede costarles el encasillamiento.

Por eso hay que ir al fondo del hueso. Pero, para mejorar de verdad y no sacar “cartel” de que todo llega ahora. A muchos uruguayos -seguramente los más jóvenes- les parece que el Fútbol Uruguayo arrancó hace poco con el “Maestro” Tabárez y una generación excepcional de jugadores -equivocadísimos- y que la Mutual mal o bien es de resorte actual; cuando muchos comieron de la Mutual, recibieron ayuda de la Mutual y se mantuvieron individualmente o colectivamente por la MUTUAL a lo largo de años.

Aquí, ni de un lado ni del otro; “objetivamente” -sin intereses-, decimos que a esta Directiva seguro la eligió una Asamblea -la votaron democráticamente- y para desempeñar un mandato y durante cierto período, suponemos. Que alguien nos aclare cualquier cosa; pues así deberían funcionar las instituciones.

Acá ha habido una falta de “jugársela” por parte de la AUF, que no escapa a a nadie, por parte de un Señor Valdéz que no le ata los cordones de los zapatos al Sr. Bauzá, al cual si hay un “proceso” en el cual no creo, deberían agradecerle -lo tiraron por la puerta de atrás- para introducir a este muchacho que pareciera estar más preocupado en ver que cargo puede ocupar en CONMEBOL – FIFA o en ALGO -da la impresión, también podemos equivocarnos- que ponerle el “cascabel al gato” al fútbol nuestro de cada día.

¿Qué se mueve, que se quiere, quién quiere ganar la pulseada y en materia de EGOS, quién o quienes quieren quedar con el pecho “henchido” diciendo … “vieron, nosotros fuimos los que”…y hasta aquí; QUÉ? Porque los Mesías con los bolsillos llenos de dinero, parecen aparecer justo ahora y en esta coyuntura donde “el pueblo agradecido”…pero y antes?, mal, bien regular como Ud. quiera llamarle; antes QUÉ? Claro que hay que mejorar, claro que hay que ir a por mejores condiciones, pero veamos como, con quienes, y de donde. El FÚTBOL URUGUAYO ESTÁ ENFERMO y cuidado, no vaya a ser que sea peor el remedio que la enfermedad. Esto no se arregla con plata solamente y el mejoramiento de algunas reivindicaciones reclamadas y con justicia . ESTO SE ARREGLA CON CAPACIDAD. Y a nivel DIRIGENCIAL en nuestro fútbol escasea y mucho.

Alex Hernandez