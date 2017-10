SUB 14: se cerró completa la 2ª fecha

ENTRE EQUIPOS DE LA HELVÉTICA ARTESANO Y ESPARTA TRIUNFADORES – Cuando comienza a disputarse parcialmente la 3ª fecha, se le dió cierre a la 2ª, en lo que hace a la categoría de “los más pequeños en la grande”, que juegan por el Trofeo Heber “Flaco” Travieso.

AQUÍ TODOS LOS RESULTADOS – FECHA 2

SERIE 1

COLONIA (Cardona) 1 vs 10 COLON (Cardona)

STA. EMILIA (Cardona) 7 vs 1 URUGUAYO (Centro)

SERIE 2

NACIONAL (Cardona) 3 vs 3 NACIONAL (Centro)

UNIÓN (Cardona) 6 vs 0 PEÑAROL (Centro)

SERIE 3

PLAZA (Tarariras) 0 vs 10 MARACANÁ (Tarariras)

INDEPENDIENTE (J. Lacaze) 0 vs 4 REFORMERS (J. Lacaze)

SERIE 4

ARTESANO (Helvética) 2 vs 1 C. VALDENSE (Helvética)

POMPEYA (Tarariras) 0 vs 7 PEÑAROL (Tarariras)

SERIE 5

COLEGIALES (Rosario) 8 vs 0 ROSARIO ATL. (Rosario)

NACIONAL (Helvética) 1 vs 3 ESPARTA (Helvética)

LIBRE: EST. EL COLLA (Rosario)