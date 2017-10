SUB 17: así marcha – todos los números

RESULTADOS – FECHA 9

SERIE 1

PEÑAROL (Centro) 3 vs 0 COLON (Cardona)

NACIONAL (Centro) 3 vs 2 URUGUAYO (Centro)

LIBRE: COLONIA (Cardona)

SERIE 2

NACIONAL (Cardona) 3 vs 0 ROSARIO ATL. (Rosario)

STA. EMILIA (Cardona) 1 vs 2 ESPARTA (Helvética)

LIBRE: C. VALDENSE (Helvética)

SERIE 3

ARTESANO (Helvética) 1 vs 1 PEÑAROL (Tarariras)

MARACANÁ (Tarariras) 1 vs 0 NACIONAL (Helvética)

LIBRE: COLEGIALES (Rosario)

SERIE 4

REFORMERS (J. Lacaze) 3 vs 1 POMPEYA (Tarariras)

EST. EL COLLA (Rosario) 3 vs 0 INDEPENDIENTE (J. Lacaze)

LIBRE: NACIONAL (Tarariras)

FECHA 9 – Tablas de Posiciones