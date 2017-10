SUB 17: las series ingresan en momentos decisivos

El torneo departamental de la categoría -Facundo Cóccolo- se mete en zona de definición, últimos juegos para saber quienes son los equipos que pasarán a la próxima ronda.

AQUÍ RESULTADOS Y NÚMEROS DE CADA SERIE:

SERIE 1

PEÑAROL (Centro) 1 vs 0 NACIONAL (Centro)

COLON (Cardona) 2 vs 2 COLONIA (Cardona)

LIBRE: URUGUAYO (Centro)

SERIE 2

NACIONAL (Cardona) 0 vs 1 STA. EMILIA (Cardona)

ROSARIO ATL. (Rosario) 1 vs 8 C. VALDENSE (Helvética)

LIBRE: ESPARTA (Helvética)

SERIE 3

ARTESANO (Helvética) 3 vs 1 MARACANÁ (Tarariras)

PEÑAROL (Tarariras) 0 vs 3 COLEGIALES (Rosario)

LIBRE: NACIONAL (Helvética)

SERIE 4

REFORMERS (J. Lacaze) 0 vs 2 EST. EL COLLA (Rosario)

POMPEYA (Tarariras) 2 vs 2 NACIONAL (Tarariras)

LIBRE: INDEPENDIENTE (J. Lacaze)