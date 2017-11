Campeonato de Regional Ajedrez

La Escuela del Hogar Hulda Wohlwend de Parrilla viene organizando conjuntamente con el MEC y la Federación, el campeonato Regional de Ajedrez Categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16 para el próximo sábado 25 de noviembre en instalaciones del Club Centro Helvético en el horario de 10 a 16.

Para participar del mismo anotarse en las escuelas y liceos de la localidad, en la Escuela del Hogar o concurrir el mismo día una hora antes en la sede del evento.

Participarán chicos de Soriano, San José y Colonia.