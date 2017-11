Jornada Internacional de Limpieza de Costas en playas del departamento de Colonia

SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE – La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Comunicación Ambiental dependiente del Departamento de Planificación, Ordenamiento y Vivienda, se encuentra organizando, en coordinación con el Departamento de Higiene de la comuna, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) del MVOTMA, y distintas organizaciones civiles y comisiones de vecinos, la Jornada Internacional de Limpieza de Costas 2017.

La misma es promovida a nivel global desde hace 31 años por la Asociación Civil Ocean Conservancy, con sede en Washington (Estados Unidos), con la intervención de 126 países, entre ellos Uruguay, y cuenta a escala mundial con la participación de numerosas asociaciones civiles.

En el departamento de Colonia, el año pasado se llevó a cabo en las ciudades de Colonia del Sacramento (Playa Oreja de Negro) y Juan Lacaze (Playa Charrúa), pero como se manifestó entonces era interés de la mencionada Dirección extender esta jornada paulatinamente, año a año, a la mayor cantidad de localidades costeras del departamento.

Este año, en el departamento de Colonia, la jornada se llevará a cabo en Conchillas, Colonia del Sacramento (Playa Oreja de Negro), Santa Ana, Artilleros, Juan Lacaze (Playas Verde y Charrúa), Balneario Blancarena y Balneario Britópolis, en todas las localidades en el horario de 09.00 a 11.00 hs.

Se trata de una jornada de la cual participan voluntarios que aportan su entusiasmo y las ganas de crear conciencia ambiental en nuestro país, entre ellos representantes de instituciones de educación públicas y privadas, comisiones vecinales, instituciones sociales, asociaciones civiles y grupos medioambientalistas.

Los voluntarios se movilizan en grupos orientados por un coordinador. Todo el material para la recolección de residuos (gorros identificatorios, guantes, bolsas, etc.) es proporcionado por Ocean Conservancy a través de la DINAMA, en tanto la Intendencia provee de camiones recolectores, personal y otros servicios.

Ante la aprensión en cuanto a la imprevista presencia de ofidios venenosos entre la resaca o la basura que pudiera haber en las playas, se recomienda, como prevención, utilizar durante la jornada calzado cerrado (no ojotas, hawaianas, sandalias o similares).

De todas maneras, se aclara que la jornada del sábado 18 apunta a recoger desechos no orgánicos (plásticos, botellas, tapitas, latas, aerosoles, nylon, etc.), y que no se removerán juncos, resaca ni camalotes, tarea que depende de la Dirección de Higiene y Servicios, encargada de la parte operativa.

Proseguir acciones a favor del medio ambiente

Desde la Dirección de Comunicación Ambiental de la comuna se ha señalado la importancia de que niños, jóvenes y adultos aprendan a respetar y a conservar el Medio Ambiente a través de este tipo de actividades, y se ha destacado la importante articulación entre distintos estamentos del Estado, entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental, entre públicos y empresas privadas, y entre el Estado y distintas asociaciones civiles y ONGs.

Entre éstas, se destacan, por ejemplo, el Grupo Panda Educación Ambiental (fundado en 1992, que fue el pionero en esta tarea en la ciudad de Colonia y hoy coorganiza la jornada junto a la comuna, y tiene una participación de larga data y una importante experiencia acumulada en este tipo de jornadas y en educación ambiental en Colonia del Sacramento y otros puntos del país), el Movimiento Scout -que estará colaborando en Conchillas y Juan Lacaze- y distintas comisiones, entidades e instituciones que permiten llevar adelante este tipo de iniciativas que contribuye al cuidado de nuestras playas y al disfrute de todos quienes hacen uso de ellas.

El Gobierno Departamental exhorta y anima a instituciones y ciudadanos, de cualquier edad, a sumarse y participar en esta iniciativa que se enmarca dentro de la plataforma de sostenibilidad que los gobiernos y las organizaciones civiles promueven a nivel mundial, con el objetivo de cuidar el Medio Ambiente y contribuir a transformar el planeta en un lugar más amigable para todos sus habitantes.