Con la “verba” que conquistó al uruguayo: “pero m´hijo…siempre nos jodemos los mismos”

AHORA HORARIO CONTROLADO EN LOS CAJEROS Está todo tan cambiado y que este SISTEMA POLÍTICO A NIVEL MUNDIAL -Nuevo Orden – tan perverso, nos quiere hacer creer -algunos ya creyeron- que todo es igual, que todo está bien, y que todo vale.

Sólo se escucha hablar de derechos, derechos y derechos -por muchos torcidos- pero se habla muy poquito de deberes y ni mencionar valores; en un SISTEMA donde ahora todo “es chipeado”; tobilleras, negocio de cámaras, alarmas, ETC, ETC, ETC, ETC, ETC,…., y ni hablar “negocios de HERRERÍA”; pues los laburantes los que pagan religiosamente sus impuestos; -más UTE – ANTEL – OSE- viven tras las rejas y “los chorros” -organizados- son quienes van determinando las formas de como manejarnos en la sociedad, induciendo a soluciones que “son un chiste nuevo cada día”; que no solucionan nada por supuesto – chips, cámaras, tobilleras, “ainda-mais” – ; y si crean grandes negocios paralelos a la problemática que continúa y que sufrimos …”m´hijo, siempre los mismos” o como suele decirse, siempre paga “los platos rotos” Juan Pueblo. Ahora tocó el turno a los Cajeros. Está faltando que sólo nos digan la hora a la cual debemos ir al super-mercado, a los niños ya los enviámos de 8 a 16 horas con el “pretexto de educarlos -o que los dos papis tienen que trabajar-“; quitándolos del seno familiar -la esencia- y criándolos entre extraños, de 0 a 3 años bienvenidos; ya nos marcan horario para cargar nafta, algunos colectivos te quieren hacer creer que todo es igual -si les mostrás las diferencias- les nace la palabra “discriminación” al instante; aunque a veces marcar lo que está bien – lo que está mal, no es discriminar a nadie; si no; simplemente eso, marcar la diferencia, porque no todo está mal ni todo está bien -Y TODOS LOS SERES HUMANOS, NADIE ESCAPA TIENEN UNA CONCIENCIA MORAL…que discierne con CLARIDAD lo uno y lo otro; no TODO ES LA MISMA COSA. No confundir gofio con cocoa…pueden verse similares pero son bien diferentes. Y son en cuanto a gusto respetables los dos …pero; uno sigue siendo gofio y lo otro cocoa.

Por eso los ciudadanos comunes deberíamos elegir como queremos vivir, como queremos pagar, educarnos, -que no nos manipulen- pues hoy se habla de LIBERTAD, y con las cosas que estamos viendo día tras día, nos damos cuenta que de LIBERTAD QUEDA MUY POCO.

Miles de familias viven presas en sus casas, mientras se multiplican los chorros, y “no es un cuento”, “no es un complot”; es una realidad. Cada vez a miles de familias se las va cercando con imposiciones, -cercenando su posibilidad de elegir- con prohibiciones, con modificaciones, medidas que perjudican al común de la gente, a los “humanos derechos”…mientras quienes deben velar por los ” derechos del humano” la van pateando para adelante y los van sumergiendo mas y mas en este SISTEMA CORRUPTO y CONTROLADOR que abarca políticamente a todos los espectros , salvo – cada vez menos – las raras excepciones a ” la regla”.

Antesssss…Ahora los CAJEROS… mañana???…

Por Dante Hernani