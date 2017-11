LIGA MAYOR: Nacional el único helvético que se mantiene en pie

HOY COMIENZA LA BÚSQUEDA DEL CAMPEONATO – Culminó la ronda de clasificación en lo que hace a las Series de la Divisional A. El tricolor helvético es el único que sigue en pie en busca de revalidar una vez más el título de mejor del departamento. Por la Divisional B , el otro representativo de la Liga H que se mantenía con chance de llegar a definir era Esparta, pero quedó por el camino tras caer en definición por penales ante Nacional de Tarariras.

RESULTADOS – NÚMERO – SEMIFINALES

SEMIFINALES IDA – DIVISIONAL A

SEMIFINAL 1 / HOY

EL PARQUE (Rosario) vs JUVENTUD (Colonia)

Miércoles 22 de noviembre — 21.30 hs. — Cancha de Esparta

SEMIFINAL 2

NACIONAL (Helvética) vs PEÑAROL (Tarariras)

Miércoles 22 de noviembre — 21.00 hs. — Cancha de Nacional

FECHA 6 / CIERRE DE SERIES

SERIE 1

EL PARQUE (Rosario) 2 vs 1 NACIONAL (Helvética)

EL GENERAL (Colonia) 2 vs 2 SAN CARLOS (Colonia)

SERIE 2

C. VALDENSE (Helvética) 2 vs 2 JUVENTUD (Colonia)

MARACANÁ (Tarariras) 2 vs 1 STA. EMILIA (Cardona)

SERIE 3

SEMILLERO (Colonia) 2 vs 1 PEÑAROL (Tarariras)

EST. EL COLLA (Rosario) 0 vs 0 ARTESANO (Helvética)

DIVISIONAL B

SEMIFINALES VTA

SEMIFINAL 1

NACIONAL (Tarariras) 1 vs 0 ESPARTA (Helvética)

Resultado Global: Nacional 1 – 1 Esparta

Clasificado: NACIONAL (en definición por PENALES)

SEMIFINAL 2

REFORMERS (J. Lacaze) 0 vs 0 ROSARIO ATL. (Rosario)

Resultado Global: Reformers 0 – 0 Rosario Atl.

Clasificado: REFORMERS (en definición por PENALES)

3er y 4º PUESTO: ESPARTA (Helvética) vs ROSARIO ATL. (Rosario)

FINAL: NACIONAL (Tarariras) vs REFORMERS (J. Lacaze)