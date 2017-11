Llamado para dos cargos de maquinistas y tres de choferes de camión

La Intendencia de Colonia llama a aspirantes para cubrir 1(un) cargo de Maquinista para Motoniveladora y 1(un) cargo de Maquinista para Aplanadora dependiente del Departamento de Obras.

REQUISITOS

Cédula de Identidad

Credencial Cívica.

Edad preferentemente no mayor a 45 años

Certificado de antecedentes judiciales.

Jura de la Bandera.

Constancia de domicilio expedida por Seccional de Policía correspondiente, factura de (OSE, UTE, ANTEL etc.) EXCLUYENTE. No serán inscriptos residentes que no cumplan específicamente con lo establecido en las distintas zonas.

Carne de Salud vigente.

Certificado médico que conste aptitud para desempeñar tareas a desarrollar.

Para el cargo de Maquinista de la motoniveladora debera residir en la ciudad de: Tarariras , Juan Lacaze, Rosario, Valdense o Nueva Helvecia.

Para el cargo de Maquinista del cilindro vibrador debera residir en la ciudad de: Juan Lacaze, Rosario , Valdense o Nueva Helvecia

El período de inscripción será del 11 al 15 de diciembre de 2017 en Departamento de Obras sito en calle Rivadavia y calle interna anexa a Palacio, en horario de atención al Público 12:15.00 a 17:00.

Asimismo se la Intendencia de Colonia llama a aspirantes para cubrir 1(un) cargo de Chofer para Camión Regador de Asfalto y 2 (dos) cargos de Chofer para CamionTractor con Semi-remolque dependiente del Departamento de Obras.

REQUISITOS

Cédula de Identidad

Credencial Cívica.

Edad preferentemente no mayor a 45 años

Para el caso del camión regador de asfalto deberá residir a no mas de 60 km de la ciudad de Colonia, y poseer licencia de conductor categoria “D” y deberá contar con experiencia en el manejo del mismo. Para los casos del camión tractor con semi remolque deberá acreditar residencia en la ciudad de Colonia y licencia de conductor categoria “D”.

Certificado de antecedentes judiciales.

Jura de la Bandera.

Constancia de domicilio expedida por Seccional de Policía correspondiente, factura de (OSE, UTE, ANTEL etc.) EXCLUYENTE. No serán inscriptos residentes que no cumplan específicamente con lo establecido en las distintas zonas.

Carne de Salud vigente.

Certificado médico que conste aptitud para desempeñar tareas a desarrollar.

El período de inscripción será del 11 al 15 de diciembre de 2017 en Departamento de Obras sito en calle Rivadavia y calle interna anexa a Palacio, en horario de atención al Público 12.15 a 17:00.