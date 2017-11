FALLECIÓ MARÍA MARTA SERRA LIMA – Murió este jueves en un hospital de Miami, según lo habría confirmado su familia.

La cantante falleció hoy a los 72 años, en Miami, donde estaba internada en grave estado.

“O me opero o no camino más, esa es la verdad”, había dicho. “Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo.”

En una entrevista con Clarín, había remarcado que antes de someterse a la cirugía debía “hacer una dieta fuerte y rápido de mil calorías por día para bajar de peso”.