Planchon y un proyecto válido al que los gobernantes le dieron la espalda

En el mes de mayo del año 2012 en aquel momento el Diputado por Colonia y actual Director de Desarrollo Humano y Juventud Ricardo Planchon Geymonat presentaba un proyecto de ley que privaba de la libertad con la pena de Cadena Perpetua a los homicidas reincidentes y a los homicidas que tuvieran como agravante la violencia sexual previa en el echo, si ese proyecto se hubiese aprobado por parte del Parlamento Nacional los asesinos y violadores de la niña Valentina de 9 años de Rivera hubiesen recibido esa pena, al mismo tiempo en el artículo 2o de dicho proyecto se exigía la reclusión de estos delincuentes en Carceles Granja donde se los obligaba a trabajar la tierra para poder solventar su propia comida y manutención, el Estado a través de la Sociedad no tendría más gastos con estos delincuentes, además se los obligaba a aprender oficios para luego trabajar para ayudar a las familias de las víctimas que sus hijos eran asesinados y violados, en todos los casos eran delitos NO excarcelarles y no podían tampoco bajar su condena, consultado por este medio el Ex Representante Nacional Ricardo Planchon Geymonat “dice sentir pena porque en aquel momento no se entendió su proyecto por parte de legisladores que estaban más preocupados por la rehabilitación del asesino que por las Víctimas que habian provocado “es lamentable, además recuerdo que me trataron de que estaba loco y un legislador me planteo que de esa manera yo no saldría nuevamente Diputado y tal ves tuvo razón pero mis convicciones las mantengo y hoy volvería a plantear lo mismo”, planteábamos la reforma del código penal y la modificación de las normas y leyes que amparaban a las víctimas de estos hechos aberrantes porque entendíamos que más que delincuentes eran monstruos, Planchon insistió “que no solo planteamos esto y no lo trataron para no aprobarlo, sino que además pedimos ampliar la legítima defensa para los ciudadanos que encontraran ladrones en su casa y se defendieran de los delincuentes , “hoy te complican más la vida a vos que sos la víctima del delito que al victimario que provocó el echo” además solicitamos ampliar la legítima defensa para la Policia para que pudiera luchar amparada por la ley contra el delito y proteger a las victimas que hoy es toda la sociedad que se siente indefensa en el Uruguay, parece que nuestros gobernantes están más preocupados por los delincuentes que por las víctimas del delito, Ricardo Planchon Geymonat se preguntó “quién se preocupa y se ocupa de Valentina y su Familia”.