Repercusiones pre candidatura a la presidencia de Carlos Iafigliola

LANZAMIENTO OFICIAL – Luego del lanzamiento oficial de su Pre Candidatura a la Presidencia de la República del Diputado (S) Carlos Iafigliola, líder del sector “Adelante” del Partido Nacional, las repercusiones en distintos medios no se hicieron esperar.

Tal fue el caso del Diario El Observador, que en su publicación del sábado 26 de noviembre mereció una extensa entrevista mientras recorrían con el periodista Sebastián Panzl el barrio Malvín Norte, donde Iafigliola reside. Allí, en párrafos destacados, el Pre Candidato se encargó de remarcar que “A los principales dirigentes del Partido Nacional les ha faltado barrio. No lo sienten como lo siento yo, porque la mayoría de ellos no nacieron en barrios humildes. Para que el Partido Nacional pueda ganar, necesita tener candidatos que representen la cercanía con la gente humilde, con el trabajo social”.

Las publicaciones semanales no se hicieron esperar y tal fue el caso de Búsqueda cuando en su entrevista publicada el jueves 23 hace referencia al Partido Nacional ante su presencia como pre candidato. Iafigliola es claro y manifiesta: “Dicen que no estaba bueno que yo dijera que soy de barrio y los otros no. Yo me pregunto: ¿qué le hace más daño al Partido Nacional?¿Que Iafigliola, de frente, en los ámbitos formales, marque sus diferencias?¿O le hace mal lo que está pasando hoy que se tiene que reunir la Comisión de ética para ver las conductas de compañeros que hicieron cosas que no corresponde?¡Eso sí que le hace mal al Partido Nacional!” expresó enérgico.

Una profunda entrevista en estudios fue la que compartió mediante el programa En Perspectiva de Emiliano Cotelo. Dando un pantallazo de su historia de vida, de su militancia inicial en los años 80, a nivel social, gremial, político, y políticamente en los últimos acompañando con su agrupación a Larrañaga primero (2004 al 2012) y a Lacalle Pou (2013 al 2017), hablando de la familia, de su barrio actual (Malvín Norte) habiendo nacido en El Buceo y contando de su actual situación de desempleado (porque la empresa donde trabajaba cerró), el Pre Candidato Carlos Iafigliola habló de esos caminos políticos pasados pero de su proyección. “Sobre este tema siempre dijimos lo mismo: hay algunos que cuando hacen política por permanecer en algunos sectores o partidos bajan sus banderas de principios y de valores. Nosotros hemos hecho lo contrario: por mantener en alto nuestras banderas, nuestros principios, hemos dejado sectores. Y en cuanto a la última decisión, que fue en agosto de este año, de irnos del sector de Lacalle Pou y al poco tiempo, al mes y medio, pensar en esta patriada de la candidatura, el movimiento este que hoy es una realidad, que se llama Adelante, lo veníamos armando, ya teníamos presencia en siete departamentos, y lo que hicimos fue precipitar y generar el movimiento a nivel nacional que nos aprobó el partido.” explicó.

No escatimó detalles y le contó a Cotelo que “hay dirigentes, los dos que tú nombrás (Larrañaga y Lacalle Pou), los principales referentes, y otros…tienen de un lado la verdad, los principios, los valores, y en la otra mano una calculadora grande con la que analizan si lo que van a decir o hacer les va a sumar o restar votos en función de su proyección política. Esto me duele muchísimo porque se trata de temas centrales.”

Iafigliola se definió como “un hombre de pensamiento ideológico socialcristiano, nacionalista” pero descartó el extremo conservador.

Respecto a las leyes para la despenalización de la producción y comercialización de la marihuana, la instauración del matrimonio homosexual o la despenalización del aborto en determinadas circunstancias, Iafigliola aclaró que “obviamente si hubiéramos estado en ese momento en el Parlamento hubiéramos votado en contra de todas y cada una. Militamos en contra de esas leyes cuando se estaban discutiendo en el Parlamento” destacando fuertemente que “cuando defiendo la vida me siento de avanzada, alineado al avance de la civilización, lo otro, promover el aborto, es volver al pasado, a la barbarie.”

Respecto a la llamada “Ley del Cannabis”, Iafigliola marcó una clara posición manifestando que “es vergonzoso que un País, lleve adelante la producción y comercialización de droga”. En lo referido al matrimonio igualitario lo calificó como “la punta de un iceberg, que es la promoción de una Ideología, la Ideología de Género, que niega la Biología, que dice que no nacemos varón y mujer, sino que nuestra sexualidad es una construcción social y cultural, y que me preocupa mucho que con esa ideología hoy se pretenda adoctrinar a los niños en la escuela con la Guía de Educación Sexual, recién aprobada” concluyó.