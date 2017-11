El saneamiento del barrio Centenario: cuando la palabra importa

OPINION – Daniel Pérez (Partido Independiente)

El saneamiento es un derecho humano fundamental y el mismo debe brindarse “anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico”. El mismo es objeto de múltiples regulaciones por medio de distintas leyes y normativas en el entendido que es de interés general la conexión a las redes públicas de saneamiento existentes y que se construyan en el futuro.

No obstante esta prioridad en la normativa, el saneamiento es uno de los grandes temas pendientes a lo largo y ancho del país, independientemente de quien sea el gobierno nacional o departamental de turno, lamentablemente Colonia no es la excepción.

El Dr. Carlos Moreira -conocedor de esta realidad-, anunció en mes de junio que el barrio Centenario de Carmelo contaría con el 100% de saneamiento. Éste anuncio que en cualquier caso sería muy importante, era particularmente importante para los vecinos de este barrio, ya que la situación que viven realmente es dramática, particularmente cuando se producen lluvias intensas.

El anuncio al inicio generó expectativa y luego incertidumbre entre los vecinos, ya que al conversar con los obreros que están trabajando en la Av. Rodó, le decían que no tenían previsto hacer el saneamiento para todo el barrio, sino para algunas calles.

Por tal razón, presentaron al Intendente una nota en la cual consultaban acerca del alcance de la obra y expresaban la necesidad que el Intendente reafirmara sus dichos y diera certezas que esta importante obra se iba a realizar, ya que el Dr. Moreira había dado su palabra al hacer el anuncio. La respuesta al planteo de los vecinos no fue la esperada por ellos, la Intendencia no iba a realizar el saneamiento completo del barrio Centenario.

Posteriormente el Dr. Moreira al ser consultado por la prensa acerca de este tema dijo que en esta etapa no se iba a realizar el saneamiento de este barrio –contradiciendo sus propios dichos de meses atrás-, y agregó que se realizaría en una segunda etapa, de la cual no podía fijar fecha. Finalmente agregó que debía hacer consultas con OSE antes de comprometer una fecha para la llevar adelante esta obra.

El Dr. Carlos Moreira, no es un novato en política, por el contrario es un gobernante de una larga trayectoria política ocupando diversos cargos a lo largo de su vida, por lo cual no puede decir que desconozca el efecto que produce este tipo de actitud. Tampoco se puede decir el Dr. Moreira no sepa que para hacer una obra de saneamiento debe trabajar en coordinación con OSE dado que no es la primera vez que ocupa el cargo de Intendente.

En ningún caso se justifica que un gobernante prometa que va a hacer algo, sino tiene la certeza de que podrá hacerlo y del plazo en que podrá cumplir su promesa, por el contrario es de una enorme gravedad que un político incurra en este tipo de actitudes y más si quien lo hace ocupa un cargo de tanta importancia y cuenta con una trayectoria como la del Intendente de Colonia.

La actitud del Dr. Carlos Moreira fue irresponsable, ya que prometió algo que no sabía si podía cumplir. Cuál fue la intención al hacer este anuncio, si aún no tenía una fecha probable para cumplir con esa promesa? Cuando pensaba realizar esa obra si aún había coordinado con OSE? Cuándo va a ejecutar esa “segunda etapa” a la que hace mención ahora, en 2020?

El Dr. Moreira jugó con la ilusión y la necesidad de los vecinos del barrio Centenario, los cuales de buena fe confiaron en su palabra. Este tipo de actitud de los políticos no sólo genera desconfianza en ellos mismos, sino que afecta a la credibilidad de todo el sistema político. Esta no es la forma de hacer política que los ciudadanos/as quieren ni merecen.

La ciudadanía merece contar con gobernantes trabajadores, que no prometan lo que no pueden cumplir, que no jueguen con la necesidad de la gente y que tengan la valentía de ir de frente y decir que no, cuando no es posible de cumplir con un requerimiento de la ciudadanía. Lamentablemente nada de eso hizo el Dr. Moreira en esta oportunidad.