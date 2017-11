Cada vez nos miran más pero nos cuidan menos

OPINION – El negocio de las cámaras que no soluciona nada – Sin dudas el Uruguay debe ser de los países en Latinoamérica que ha “comprado” -significa negociar-, incrementado la colocación de cámaras de identificación para prevención del delito.

Sin dudas que al día de hoy las inversiones no concuerdan con la garantía de seguridad que se le da a la gente.

Lo que si es cierto que los millones de dólares que se mueven detrás de todas estas movidas, don muchísimos. Lo que también es cierto que algún o algunos empresarios deben estar “chochos de la vida”, haciendo caja; mientras el pueblo no puede ya casi salir a la calle.

Entonces y simplemente quiero darme el derecho, a la interrogante…para qué, tanto circo?…para que tanto negocio, seguramente para unos pocos – tal vez amigos- , si el reflejo fiel de la sociedad es cada vez más anómalo? … quién se beneficia? No habrá que atacar LA EDUCACIÓN, cortar con tanto “libertinaje”, …encarar de “frente y mano” a los que aspiran a vivir o ya viven en Sodoma y Gomorra, queriendo introducir “el vale todo” en este mundo cada día más controlado – manipulado.

Qué cámara garantiza la seguridad de una familia , de un niño/a cuando se apunta a ” degenerar – corromper ” las buenas costumbres desde los ámbitos qué rigen la Educación.

HOY han hecho creer a la gente que hay diferentes tipos de VIOLENCIA, y con eso la van “carpeteando”; manipulando grupos y “recolectando” algún voto, cuando la VIOLENCIA ES VIOLENCIA, es UNA en cualquier ámbito, y hay que erradicarla de RAIZ en todo lugar y EDUCANDO. Pero peor aún, queremos imponer penas, crear agendas nuevas, ideas tribuneras, registros ante situaciones limites, muy dolorosas, cuando ya están las herramientas y no nos damos cuenta que muchas veces comenzamos a corromper a los chicos desde las escuelas, los liceos, desde la misma enseñanza que se les quiere trasmitir.

O usted está tranquilo con quienes educan a sus hijos – sus nietos?…Porque aún quedan -claro que sí- muy buenos docentes; pero déjeme el derecho a la duda y “pensar libremente” y expresar, que también hay mucha gente nociva, con muy poca capacidad y con costumbres y hábitos que ni Ud. ni Yo, si no las compartimos -podemos respetarlas- pero no aceptarlas. Pero avanzan con suspicacia y nosotros… qué?

O acaso nos imponen las cámaras, el enseñarnos lo que quieren, negociar cómo quieren y decir que si a todo lo que quieren.

Para que yo les diga que SÍ… brindenme garantías de SEGURIDAD, resultados, no discursos, de vivir libremente, sin miedos y una EDUCACIÓN digna, no tergiversada. Vuelvo a reiterar no es lo mismo “gofio” , que “pan rallado”.

Menos filmaciones y más acciones. Menos gastos y más soluciones. Tal vez se pueda lograr con IDONEIDAD Y HONESTIDAD, sin hacer tanta tele, y tanta POLÍTICA.

Alex Hernández