CFK: entre “bolsos al vuelo”, obras “sobre-valuadas” y traición a la Patria

“MACRI DIRIGE LA PERSECUCIÓN” – La ex presidenta Cristina Kirchner acusó al Gobierno de ser responsable del fallo que, en base a la insólita denuncia de Nisman, la procesó por “traición a la patria”, con pedido de desafuero y prisión incluidos. “Es una causa inventada para intimidar y disciplinar a los opositores”, explicó la ex-presidente de la vecina orilla ante los medios.

Como es sabido además la otrora primera dama -recientemente elegida senadora- de la República Argentina también viene siendo investigada por otras causas, por hechos acaecidos durante su gestión presidencial.

Además, la Justicia argentina ordenó la detención de su ex canciller Héctor Timerman, el cual permanecerá detenido en su domicilio debido a su estado de salud; el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini; los ex piqueteros Luis D’Elía y Fernando Esteche, y Jorge Khalil, cercano al gobierno de Irán.