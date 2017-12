Miramos al vecino cuando “la grieta nuestra” es similar o mayor

DE CHIQULÍN TE MIRABA DE AFUERA – DESDE ADENTRO TODO ES IGUAL – Opinión – NUESTRA IDIOSINCRACIA O HIPOCRESÍA NO NOS PERMITE RECONOCERLO – La “grieta” – gobiernos – pueblo – y sin colores; clase política en su enorme mayoría -diría 90%- desde tiempos de antaño y hoy con un enorme ensanchamiento es tan real, como lo “inexistente” que se la quiere mostrar. Es enorme. En un país de “tres gatos locos”, es muy difícil que dos uruguayos puedan encarar algunos temas específicos sin que reine la intolerancia, y más donde hay intereses en juego; ni hablemos en el plano político – religioso y hoy hasta deportivo -por mencionar algunos- dónde todo es “falsa dialéctica” ante cámaras o en la tribuna; pero duros cruces y desacuerdos de puertas adentros.

HIPOCRESÍA, QUE SIGNIFICA MENTIRA, en el 90% de las cosas que se le muestra a “Juan Pueblo” que “compra”; pues le parece que: “si lo dijo la tele es verdad”, o “lo escuché en la radio, es verdad”; o…lo leí en el “pasquín del pueblo” o semanario de mi ciudad… es verdad; cuando en su gran mayoría -no todos, siempre hay un remanente- terminan haciendo “mandados” a los gobernantes, organizaciones o los “investidos” de turno.

La Educación – EJE PRINCIPAL PARA LA SANA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO EN TODOS LOS ÁMBITOS – deja mucho que desear -desde la cúpula-; de Seguridad -tapados de cámaras- tobilleras; buen negocio – ni hablamos para qué, escuchemos al Ministro que parece que finalmente la culpable es la gente que muchas veces entorpece -me sonrío sabe- y cuidado si Ud. o alguien manifiesta lo contrario ante problemáticas puntuales, porque se lo puede tildar de fascista, de desestabilizador o armador de “complots” sobre determinados temas en los cuales hay gente que “se miente al solitario”. Pero…como somos “tres gatos locos”, poquitos, nos conocemos. De ética y del manejo de nuestros fondos públicos; conjunción de intereses públicos y privados; ni ahi; todo parece estar bien.

Ahora, Ud. me da el derecho a la “duda”?, si no igual dudo…otra cosa no menor.

Para qué; las declaraciones juradas hoy -EN ESTE SISTEMA- dónde todos se rasgan las vestiduras, si capaz que yo declaro que tengo una bicicleta, un “mono-ambiente” y dos vaquitas – bárbaro -…, pero el caserón de la playa – la Empresa – los coches – el botecito, etc.; están a nombre de los nenes; mamá o el abuelo. Digo yo; para qué?…mas que declaraciones; TRANSPARENCIA; una palabra que se usa mucho y cada día la ensucian MÁS.

Ni ANTES tan bien ni tan mal, Ni HOY querer hacer ver que todo es color de rosa. Destaquemos con LIBERTAD Y TOLERANCIA algunas cosas que están bien y corrijamos aún marchando -pero no las marchas politizadas de todo tipo- andando en el camino aquello que evidentemente está mal. Porque cuando no hay autocrítica aparece la IMPUNIDAD y eso es bastante nefasto, allá en frente en la casa del vecino y aquí en mi casa, mi país. RECONOCER LOS ERRORES; está bueno, cambiar el rumbo a veces está mejor y si es sin “CASTIGAR AL PUEBLO” extraordinario. No importa con la camiseta que juegue el que tenga la CAPACIDAD de hacerlo; el hecho es poder llevarlo a cabo; sin “sacarse los ojos”; sin vender “a mami” por un voto y legislando NO conforme a como venga “la jeringa”; legislando conforme a determinados valores morales que “no se tranzan” y a convicciones que son inalterables. Para ello más que IDEOLOGÍAS debe existir HONESTIDAD IDEOLÓGIGA. Sabe por qué…? porque llegará un día en el cual ordenar en el desorden será complicado y ser LIBRE en un SISTEMA que sólo oprime a los de abajo será muy difícil…y cuando llegue ese día será demasiado tarde. Pero sabe qué?…aún estamos a tiempo. NADIE cambiará su vida y su situación; si el cambio no empieza por UD. No siga como antes; como el tango; como cuando era chiquilín “mirándola de afuera”…CAMBIE, participe, métase en el juego, consulte, escuche, pero de verdad y cuando su entorno lo palpe; quien le dice que ELLOS y las cosas comiencen a cambiar.

DANTE HERNANI